https://ria.ru/20200923/tramp-1577631952.html

Трамп похвалил себя за шаги против COVID-19

Президент США Дональд Трамп назвал ужасным тот факт, что число жертв коронавируса в стране превысило 200 тысяч, и заявил, что если бы не действия его... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T01:45

2020-09-23T01:45

2020-09-23T01:45

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

дональд трамп

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> назвал ужасным тот факт, что число жертв <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> в стране превысило 200 тысяч, и заявил, что если бы не действия его администрации, этот показатель мог быть в разы выше.Во вторник университет Джона Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников сообщил, что число жертв коронавируса в США превысило 200 тысяч. Число зарегистрированных случаев заражения составляет 6 861 211.В видеообращении на Генеральной ассамблее <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> Трамп обвинил <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> в том, что они выступили с неверными заявлениями о том, что вирус не передается от человека к человеку, а также что люди без симптомов не передают вирус. Он также призвал ООН привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса.Американский президент постоянно обвиняет Китай в неспособности сдержать распространение болезни, сокрытии фактов и несвоевременной реакции. Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире