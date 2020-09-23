Трамп похвалил себя за шаги против COVID-19
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал ужасным тот факт, что число жертв коронавируса в стране превысило 200 тысяч, и заявил, что если бы не действия его администрации, этот показатель мог быть в разы выше.
Во вторник университет Джона Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников сообщил, что число жертв коронавируса в США превысило 200 тысяч. Число зарегистрированных случаев заражения составляет 6 861 211.
"Это ужасно. Я думаю, что если мы не делали все правильно и как следует, то число жертв могло бы быть два с половиной миллиона. Если вы посмотрите на альтернативы - то было бы два с половиной миллиона смертей. Но сказав это, хочу подчеркнуть - никто не должен был умирать, вы слушали мою речь в ООН - Китай должен был остановить вирус, они не должны были позволить вирусу распространиться по всему миру", - сказал Трамп журналистам.
В видеообращении на Генеральной ассамблее ООН Трамп обвинил Китай и ВОЗ в том, что они выступили с неверными заявлениями о том, что вирус не передается от человека к человеку, а также что люди без симптомов не передают вирус. Он также призвал ООН привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса.
Американский президент постоянно обвиняет Китай в неспособности сдержать распространение болезни, сокрытии фактов и несвоевременной реакции. Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.