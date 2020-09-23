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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200923/tramp-1577631952.html
Трамп похвалил себя за шаги против COVID-19
Президент США Дональд Трамп назвал ужасным тот факт, что число жертв коронавируса в стране превысило 200 тысяч, и заявил, что если бы не действия его... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T01:45
2020-09-23T01:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> назвал ужасным тот факт, что число жертв <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> в стране превысило 200 тысяч, и заявил, что если бы не действия его администрации, этот показатель мог быть в разы выше.Во вторник университет Джона Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников сообщил, что число жертв коронавируса в США превысило 200 тысяч. Число зарегистрированных случаев заражения составляет 6 861 211.В видеообращении на Генеральной ассамблее <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> Трамп обвинил <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> в том, что они выступили с неверными заявлениями о том, что вирус не передается от человека к человеку, а также что люди без симптомов не передают вирус. Он также призвал ООН привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса.Американский президент постоянно обвиняет Китай в неспособности сдержать распространение болезни, сокрытии фактов и несвоевременной реакции. Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире

Трамп похвалил себя за шаги против COVID-19

01:45 23.09.2020
702
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал ужасным тот факт, что число жертв коронавируса в стране превысило 200 тысяч, и заявил, что если бы не действия его администрации, этот показатель мог быть в разы выше.
Во вторник университет Джона Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников сообщил, что число жертв коронавируса в США превысило 200 тысяч. Число зарегистрированных случаев заражения составляет 6 861 211.
"Это ужасно. Я думаю, что если мы не делали все правильно и как следует, то число жертв могло бы быть два с половиной миллиона. Если вы посмотрите на альтернативы - то было бы два с половиной миллиона смертей. Но сказав это, хочу подчеркнуть - никто не должен был умирать, вы слушали мою речь в ООН - Китай должен был остановить вирус, они не должны были позволить вирусу распространиться по всему миру", - сказал Трамп журналистам.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
В видеообращении на Генеральной ассамблее ООН Трамп обвинил Китай и ВОЗ в том, что они выступили с неверными заявлениями о том, что вирус не передается от человека к человеку, а также что люди без симптомов не передают вирус. Он также призвал ООН привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса.
Американский президент постоянно обвиняет Китай в неспособности сдержать распространение болезни, сокрытии фактов и несвоевременной реакции. Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
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