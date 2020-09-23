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https://ria.ru/20200923/tesla-1577632675.html
Маск пообещал беспилотную Tesla стоимостью менее двух миллионов рублей
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск пообещал, что через три года компания Tesla будет производить беспилотные автомобили стоимостью 25 тысяч долларов. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T03:42
2020-09-23T03:45
илон маск
tesla motors
сша
экономика
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Основатель компаний <a href="http://ria.ru/organization_Tesla_motors/" target="_blank">Tesla</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Space_Exploration_Technologies/" target="_blank" data-auto="true">SpaceX</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilon_Mask/" target="_blank" data-auto="true">Илон Маск</a> пообещал, что через три года компания Tesla будет производить беспилотные автомобили стоимостью 25 тысяч долларов.Новый автомобиль будет на 12 тысяч долларов дешевле, чем самая бюджетная модель, которая Tesla производит сейчас - седан Model 3 стоимостью 37 990 долларов.Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в <a href="http://ria.ru/location_Palo_Alto/" target="_blank" data-auto="true">Пало-Альто</a>, штат <a href="http://ria.ru/location_StateofCalifornia/" target="_blank" data-auto="true">Калифорния</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности - Toyota и Daimler.
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Автопилотом будет порась с чипом
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илон маск, tesla motors, сша, экономика

Маск пообещал беспилотную Tesla стоимостью менее двух миллионов рублей

03:42 23.09.2020 (обновлено: 03:45 23.09.2020)
2126
© AP Photo / Ringo HW ChiuИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© AP Photo / Ringo HW Chiu
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск пообещал, что через три года компания Tesla будет производить беспилотные автомобили стоимостью 25 тысяч долларов.

"Через три года, мы уверены, что сможем создать по-настоящему привлекательный автомобиль за 25 тысяч долларов (примерно 1,9 млн рублей - ред.), который также будет полностью беспилотными", - цитирует издание New York Post Маска, который выступил в Калифорнии на встрече с акционерами.

Новый автомобиль будет на 12 тысяч долларов дешевле, чем самая бюджетная модель, которая Tesla производит сейчас - седан Model 3 стоимостью 37 990 долларов.
Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности - Toyota и Daimler.
Автомобиль Volkswagen - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
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Догнать и перегнать. Volkswagen вознамерился стать конкурентом Tesla
21150015
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Илон МаскTesla motorsСШАЭкономика
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