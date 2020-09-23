https://ria.ru/20200923/tesla-1577632675.html

Маск пообещал беспилотную Tesla стоимостью менее двух миллионов рублей

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск пообещал, что через три года компания Tesla будет производить беспилотные автомобили стоимостью 25 тысяч долларов. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T03:42

2020-09-23T03:42

2020-09-23T03:45

илон маск

tesla motors

сша

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150207/20/1502072095_0:0:4201:2364_1400x0_80_0_0_8fee3399873fe58ad07bb167577d8a6a.jpg

<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Основатель компаний <a href="http://ria.ru/organization_Tesla_motors/" target="_blank">Tesla</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Space_Exploration_Technologies/" target="_blank" data-auto="true">SpaceX</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilon_Mask/" target="_blank" data-auto="true">Илон Маск</a> пообещал, что через три года компания Tesla будет производить беспилотные автомобили стоимостью 25 тысяч долларов.Новый автомобиль будет на 12 тысяч долларов дешевле, чем самая бюджетная модель, которая Tesla производит сейчас - седан Model 3 стоимостью 37 990 долларов.Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в <a href="http://ria.ru/location_Palo_Alto/" target="_blank" data-auto="true">Пало-Альто</a>, штат <a href="http://ria.ru/location_StateofCalifornia/" target="_blank" data-auto="true">Калифорния</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности - Toyota и Daimler.

https://radiosputnik.ria.ru/20200906/volkswagen-1576843964.html

Столичная Автопилотом будет порась с чипом 14

6

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, tesla motors, сша, экономика