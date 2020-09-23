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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200923/teplotrassy-1577677269.html
В Подмосковье устранили более 280 повреждений теплотрасс
В Московской области Госадмтехнадзор проводит плановые проверки состояния и содержания теплотрасс, передает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T19:08
2020-09-23T19:08
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. </strong>В Московской области Госадмтехнадзор проводит плановые проверки состояния и содержания теплотрасс, передает телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/svyshe-280-povrezhdenij-teplotrass-likvidirovali-v-podmoskove/" target="_blank">"360"</a> со ссылкой на пресс-службу ведомства.В рамках плановой операции проверяется наружное состояние ЦТП, тепловых камер и устройств, мест проведения земляных работ по ремонту и прокладке теплотрасс, а также содержание наружной изоляции наземных линий теплосети и люков смотровых колодцев. Уточняется, что с начала лета было выявлено 289 нарушений. В Коломне, Шатуре, Зарайске, Орехово-Зуеве и Луховицах выявлено больше всего нарушений. По ним выданы предписания, сроки исполнения которых взяты на контроль.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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московская область (подмосковье)

В Подмосковье устранили более 280 повреждений теплотрасс

19:08 23.09.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевАварийные службы во время работ по ремонту теплотрассы
Аварийные службы во время работ по ремонту теплотрассы - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В Московской области Госадмтехнадзор проводит плановые проверки состояния и содержания теплотрасс, передает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В рамках плановой операции проверяется наружное состояние ЦТП, тепловых камер и устройств, мест проведения земляных работ по ремонту и прокладке теплотрасс, а также содержание наружной изоляции наземных линий теплосети и люков смотровых колодцев.
Уточняется, что с начала лета было выявлено 289 нарушений. В Коломне, Шатуре, Зарайске, Орехово-Зуеве и Луховицах выявлено больше всего нарушений. По ним выданы предписания, сроки исполнения которых взяты на контроль.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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