https://ria.ru/20200923/teplotrassy-1577677269.html

В Подмосковье устранили более 280 повреждений теплотрасс

В Московской области Госадмтехнадзор проводит плановые проверки состояния и содержания теплотрасс, передает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T19:08

2020-09-23T19:08

2020-09-23T19:08

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. </strong>В Московской области Госадмтехнадзор проводит плановые проверки состояния и содержания теплотрасс, передает телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/svyshe-280-povrezhdenij-teplotrass-likvidirovali-v-podmoskove/" target="_blank">"360"</a> со ссылкой на пресс-службу ведомства.В рамках плановой операции проверяется наружное состояние ЦТП, тепловых камер и устройств, мест проведения земляных работ по ремонту и прокладке теплотрасс, а также содержание наружной изоляции наземных линий теплосети и люков смотровых колодцев. Уточняется, что с начала лета было выявлено 289 нарушений. В Коломне, Шатуре, Зарайске, Орехово-Зуеве и Луховицах выявлено больше всего нарушений. По ним выданы предписания, сроки исполнения которых взяты на контроль.

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)