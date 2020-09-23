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https://ria.ru/20200923/taksist-1577645602.html
В Петербурге таксист вытолкнул из салона пассажирку, уходя от погони
Сотрудники ГИБДД, применив табельное оружие, задержали в Петербурге таксиста, вытолкнувшего на ходу из салона пассажирку, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T12:22
2020-09-23T12:22
гумвд
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости.</strong> Сотрудники ГИБДД, применив табельное оружие, задержали в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a> таксиста, вытолкнувшего на ходу из салона пассажирку, сообщает пресс-служба регионального <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a> РФ."Минувшей ночью полицейские, применив табельное оружие, задержали водителя такси, который, уходя от погони, вытолкнул на проезжую часть женщину-пассажира", - сказано в сообщении.Сотрудники полиции попытались задержать на пересечении проспекта Ветеранов и Авангардной улицы автомобиль, который проехал перекресток на красный свет. Во время преследования водитель иномарки, притормозив и приоткрыв дверь, вытолкнул из салона 39-летнюю пассажирку. После этого он столкнулся с патрульным автомобилем. Женщина не пострадала.После стрельбы по колесам автомобиль остановили. Нарушителем оказался 39-летний уроженец одного из среднеазиатских государств, работающий водителем такси. Составлены административные протоколы о правонарушениях.
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гумвд, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге таксист вытолкнул из салона пассажирку, уходя от погони

12:22 23.09.2020
8984
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗнак такси на автомобиле
Знак такси на автомобиле - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Сотрудники ГИБДД, применив табельное оружие, задержали в Петербурге таксиста, вытолкнувшего на ходу из салона пассажирку, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД РФ.
"Минувшей ночью полицейские, применив табельное оружие, задержали водителя такси, который, уходя от погони, вытолкнул на проезжую часть женщину-пассажира", - сказано в сообщении.
Сотрудники полиции попытались задержать на пересечении проспекта Ветеранов и Авангардной улицы автомобиль, который проехал перекресток на красный свет. Во время преследования водитель иномарки, притормозив и приоткрыв дверь, вытолкнул из салона 39-летнюю пассажирку. После этого он столкнулся с патрульным автомобилем. Женщина не пострадала.
После стрельбы по колесам автомобиль остановили. Нарушителем оказался 39-летний уроженец одного из среднеазиатских государств, работающий водителем такси. Составлены административные протоколы о правонарушениях.
Такси - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 17:08
В Москве арестовали таксиста, отравившего клиента
11570525
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ГУМВДСанкт-ПетербургПроисшествия
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