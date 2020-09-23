https://ria.ru/20200923/styuardessa-1577640501.html

Стюардесса, сделавшая стойку на руках в салоне самолета, поразила Сеть

Стюардесса немецкой авиакомпании Germanwings сделала гимнастическую стойку на руках на борту самолета. Необычный видеоролик появился в аккаунте flight___love в... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T11:09

2020-09-23T11:09

2020-09-23T11:45

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. </strong>Стюардесса немецкой авиакомпании Germanwings сделала гимнастическую стойку на руках на борту самолета. Необычный видеоролик появился в аккаунте flight___love в Instagram. На размещенных кадрах бортпроводница становится в стойку на руках в проходе салона авиалайнера при помощи коллеги, которая поддерживает ее ноги. Исполнившая трюк девушка одета в форму Germanwings, состоящую из рубашки и юбки светло-голубого цвета и туфель на невысоком каблуке. Подписчики аккаунта высоко оценили видеоролик. “Теперь это новый вид развлечений на борту?”, - спросил andrew_the_lawson.“Великолепные ноги”, - написал men_in_black60.“Вечно вы веселитесь, девушки”, - прокомментировала monica.mujica.3914.“Это слишком смешно”, - добавил pejomo59.Ранее другая стюардесса оригинальным способом закрыла отсеки для ручной клади, чем привела пользователей Интернета в восторг. <a href="https://ria.ru/20200922/tryuk-1577616679.html" target="_blank">На видео</a> девушка, одетая в мини-юбку, делает "стойку" на руках, опираясь на ручки кресел самолета, и закрывает ногами отсеки для багажа.

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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