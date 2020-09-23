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Стюардесса, сделавшая стойку на руках в салоне самолета, поразила Сеть
Стюардесса немецкой авиакомпании Germanwings сделала гимнастическую стойку на руках на борту самолета. Необычный видеоролик появился в аккаунте flight___love в... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T11:09
2020-09-23T11:09
2020-09-23T11:45
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. </strong>Стюардесса немецкой авиакомпании Germanwings сделала гимнастическую стойку на руках на борту самолета. Необычный видеоролик появился в аккаунте flight___love в Instagram. На размещенных кадрах бортпроводница становится в стойку на руках в проходе салона авиалайнера при помощи коллеги, которая поддерживает ее ноги. Исполнившая трюк девушка одета в форму Germanwings, состоящую из рубашки и юбки светло-голубого цвета и туфель на невысоком каблуке. Подписчики аккаунта высоко оценили видеоролик. “Теперь это новый вид развлечений на борту?”, - спросил andrew_the_lawson.“Великолепные ноги”, - написал men_in_black60.“Вечно вы веселитесь, девушки”, - прокомментировала monica.mujica.3914.“Это слишком смешно”, - добавил pejomo59.Ранее другая стюардесса оригинальным способом закрыла отсеки для ручной клади, чем привела пользователей Интернета в восторг. <a href="https://ria.ru/20200922/tryuk-1577616679.html" target="_blank">На видео</a> девушка, одетая в мини-юбку, делает "стойку" на руках, опираясь на ручки кресел самолета, и закрывает ногами отсеки для багажа.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, шоу-бизнес, germanwings, германия, в мире
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Стюардесса немецкой авиакомпании Germanwings сделала гимнастическую стойку на руках на борту самолета. Необычный видеоролик появился в аккаунте flight___love в Instagram.
На размещенных кадрах бортпроводница становится в стойку на руках в проходе салона авиалайнера при помощи коллеги, которая поддерживает ее ноги. Исполнившая трюк девушка одета в форму Germanwings, состоящую из рубашки и юбки светло-голубого цвета и туфель на невысоком каблуке.
Подписчики аккаунта высоко оценили видеоролик.
“Теперь это новый вид развлечений на борту?”, - спросил andrew_the_lawson.
“Великолепные ноги”, - написал men_in_black60.
“Вечно вы веселитесь, девушки”, - прокомментировала monica.mujica.3914.
“Это слишком смешно”, - добавил pejomo59.
Ранее другая стюардесса оригинальным способом закрыла отсеки для ручной клади, чем привела пользователей Интернета в восторг. На видео
девушка, одетая в мини-юбку, делает "стойку" на руках, опираясь на ручки кресел самолета, и закрывает ногами отсеки для багажа.