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Звезды побывали на премьере драмы "Стрельцов" с Александром Петровым
Во вторник, в московском кинотеатре "Каро 11 Октябрь", состоялась премьера драмы "Стрельцов", посвященной трагической судьбе футболиста Эдуарда Стрельцова... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T16:27
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шоу-бизнес
культура
кино и сериалы
новости культуры
георгий джикия
эдуард стрельцов
александр петров (актер)
алексей учитель
владимир познер
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. </strong>Во вторник, в московском кинотеатре "Каро 11 Октябрь", состоялась премьера драмы "Стрельцов", посвященной трагической судьбе футболиста Эдуарда Стрельцова. Работу режиссера Ильи Учителя с Александром Петровым в главной роли пришли посмотреть многие знаменитости. Кто попал в число первых зрителей, — в фотоленте РИА Новости.
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шоу-бизнес, кино и сериалы, новости культуры, георгий джикия, эдуард стрельцов, александр петров (актер), алексей учитель, владимир познер, ольга бузова, фото

Звезды побывали на премьере драмы "Стрельцов" с Александром Петровым

16:27 23.09.2020 (обновлено: 16:48 23.09.2020)
1522
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Во вторник, в московском кинотеатре "Каро 11 Октябрь", состоялась премьера драмы "Стрельцов", посвященной трагической судьбе футболиста Эдуарда Стрельцова. Работу режиссера Ильи Учителя с Александром Петровым в главной роли пришли посмотреть многие знаменитости. Кто попал в число первых зрителей, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Картину представили ее создатели: продюсер Алексей Учитель, режиссер Илья Учитель, актеры Александр Петров, Стася Милославская, Виктор Добронравов, Виталий Хаев, Ефим Петрунин и другие члены съемочной группы.

Премьера фильма Стрельцов
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Картину представили ее создатели: продюсер Алексей Учитель, режиссер Илья Учитель, актеры Александр Петров, Стася Милославская, Виктор Добронравов, Виталий Хаев, Ефим Петрунин и другие члены съемочной группы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

"Как же замечательно вновь иметь возможность смотреть кино на большом экране. Надеемся, вам понравится наша история. Мы делали ее с душой и глубоким уважением. Всем приятного просмотра!", — обратился к публике Илья Учитель перед показом.

Премьера фильма Стрельцов
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"Как же замечательно вновь иметь возможность смотреть кино на большом экране. Надеемся, вам понравится наша история. Мы делали ее с душой и глубоким уважением. Всем приятного просмотра!", — обратился к публике Илья Учитель перед показом.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Актеры Александр Петров и Стася Милославская пара в жизни и на экране. Так, в фильме они исполнили роль супругов, а на красной дорожке не скрывали теплых чувств друг в другу.

Премьера фильма Стрельцов
3 из 11

Актеры Александр Петров и Стася Милославская пара в жизни и на экране. Так, в фильме они исполнили роль супругов, а на красной дорожке не скрывали теплых чувств друг в другу.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

А вот актер Андрей Бурковский смотрел фильм всей семьей: с супругой Ольгой и детьми.

"Отличный фильм для семейного просмотра про выдающегося спортсмена. Кино сделано с большой любовью и летит вперед", — позже поделился впечатлениями в инстаграме Бурковский.

Премьера фильма Стрельцов
4 из 11

А вот актер Андрей Бурковский смотрел фильм всей семьей: с супругой Ольгой и детьми.

"Отличный фильм для семейного просмотра про выдающегося спортсмена. Кино сделано с большой любовью и летит вперед", — позже поделился впечатлениями в инстаграме Бурковский.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Оценить работу Ильи Учителя не отказался и журналист Владимир Познер.

Премьера фильма Стрельцов
5 из 11

Оценить работу Ильи Учителя не отказался и журналист Владимир Познер.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Среди гостей премьеры были многие знаменитости, в том числе и Ольга Бузова.

На красной дорожке она появилась в новом образе — певица и телеведущая неожиданно сделала челку.

Премьера фильма Стрельцов
6 из 11

Среди гостей премьеры были многие знаменитости, в том числе и Ольга Бузова.

На красной дорожке она появилась в новом образе — певица и телеведущая неожиданно сделала челку.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Леонид Ярмольник скромно позировал фотографам в серой кепке и белой куртке.

Премьера фильма Стрельцов
7 из 11

Леонид Ярмольник скромно позировал фотографам в серой кепке и белой куртке.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Актриса и телеведущая Елена Борщева посетила премьерный показ вместе супругом Валерием Юшкевичем .

Премьера фильма Стрельцов
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Актриса и телеведущая Елена Борщева посетила премьерный показ вместе супругом Валерием Юшкевичем .

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Посмотреть "Стрельцова" пришли и звезды российского футбола. Например, защитник московского "Спартака" и сборной России Георгий Джикия.

Премьера фильма Стрельцов
9 из 11

Посмотреть "Стрельцова" пришли и звезды российского футбола. Например, защитник московского "Спартака" и сборной России Георгий Джикия.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Бывший полузащитник "Локомотива" и "Спартака" Александр Самедов с супругой Юлией.

Премьера фильма Стрельцов
10 из 11

Бывший полузащитник "Локомотива" и "Спартака" Александр Самедов с супругой Юлией.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

А также футболисты Дмитрий Сычев, Дмитрий Булыкин и Алексей Смертин (слева направо).

Премьера фильма Стрельцов
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А также футболисты Дмитрий Сычев, Дмитрий Булыкин и Алексей Смертин (слева направо).

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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КультураШоу-бизнесКино и сериалыНовости культурыГеоргий ДжикияЭдуард СтрельцовАлександр Петров (актер)Алексей УчительВладимир ПознерОльга Бузова
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