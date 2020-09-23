Звезды побывали на премьере драмы "Стрельцов" с Александром Петровым
Картину представили ее создатели: продюсер Алексей Учитель, режиссер Илья Учитель, актеры Александр Петров, Стася Милославская, Виктор Добронравов, Виталий Хаев, Ефим Петрунин и другие члены съемочной группы.
Картину представили ее создатели: продюсер Алексей Учитель, режиссер Илья Учитель, актеры Александр Петров, Стася Милославская, Виктор Добронравов, Виталий Хаев, Ефим Петрунин и другие члены съемочной группы.
"Как же замечательно вновь иметь возможность смотреть кино на большом экране. Надеемся, вам понравится наша история. Мы делали ее с душой и глубоким уважением. Всем приятного просмотра!", — обратился к публике Илья Учитель перед показом.
"Как же замечательно вновь иметь возможность смотреть кино на большом экране. Надеемся, вам понравится наша история. Мы делали ее с душой и глубоким уважением. Всем приятного просмотра!", — обратился к публике Илья Учитель перед показом.
Актеры Александр Петров и Стася Милославская пара в жизни и на экране. Так, в фильме они исполнили роль супругов, а на красной дорожке не скрывали теплых чувств друг в другу.
Актеры Александр Петров и Стася Милославская пара в жизни и на экране. Так, в фильме они исполнили роль супругов, а на красной дорожке не скрывали теплых чувств друг в другу.
А вот актер Андрей Бурковский смотрел фильм всей семьей: с супругой Ольгой и детьми.
"Отличный фильм для семейного просмотра про выдающегося спортсмена. Кино сделано с большой любовью и летит вперед", — позже поделился впечатлениями в инстаграме Бурковский.
А вот актер Андрей Бурковский смотрел фильм всей семьей: с супругой Ольгой и детьми.
"Отличный фильм для семейного просмотра про выдающегося спортсмена. Кино сделано с большой любовью и летит вперед", — позже поделился впечатлениями в инстаграме Бурковский.
Оценить работу Ильи Учителя не отказался и журналист Владимир Познер.
Оценить работу Ильи Учителя не отказался и журналист Владимир Познер.
Среди гостей премьеры были многие знаменитости, в том числе и Ольга Бузова.
На красной дорожке она появилась в новом образе — певица и телеведущая неожиданно сделала челку.
Среди гостей премьеры были многие знаменитости, в том числе и Ольга Бузова.
На красной дорожке она появилась в новом образе — певица и телеведущая неожиданно сделала челку.
Леонид Ярмольник скромно позировал фотографам в серой кепке и белой куртке.
Леонид Ярмольник скромно позировал фотографам в серой кепке и белой куртке.
Актриса и телеведущая Елена Борщева посетила премьерный показ вместе супругом Валерием Юшкевичем .
Актриса и телеведущая Елена Борщева посетила премьерный показ вместе супругом Валерием Юшкевичем .
Посмотреть "Стрельцова" пришли и звезды российского футбола. Например, защитник московского "Спартака" и сборной России Георгий Джикия.
Посмотреть "Стрельцова" пришли и звезды российского футбола. Например, защитник московского "Спартака" и сборной России Георгий Джикия.
Бывший полузащитник "Локомотива" и "Спартака" Александр Самедов с супругой Юлией.
Бывший полузащитник "Локомотива" и "Спартака" Александр Самедов с супругой Юлией.
А также футболисты Дмитрий Сычев, Дмитрий Булыкин и Алексей Смертин (слева направо).
А также футболисты Дмитрий Сычев, Дмитрий Булыкин и Алексей Смертин (слева направо).