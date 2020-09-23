https://ria.ru/20200923/strelba-1577653328.html

Мужчина устроил стрельбу на северо-западе Москвы

Мужчина несколько раз выстрелил, предположительно, из травматического пистолета в ходе конфликта с гражданами на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T13:35

2020-09-23T13:35

2020-09-23T13:35

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Мужчина несколько раз выстрелил, предположительно, из травматического пистолета в ходе конфликта с гражданами на северо-западе <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."Около 13.00 мск на телефон "02" поступило сообщение от граждан о грубом нарушении общественного порядка", - сказал собеседник агентства.По его словам, по предварительным данным, мужчина в ходе конфликта с группой людей несколько раз выстрелил, предположительно, из травматического пистолета. После этого он скрылся с места происшествия. Предварительно, от выстрелов никто не пострадал.Полиция начала проверку.

https://ria.ru/20200808/1575515829.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия