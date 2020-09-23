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Мужчина устроил стрельбу на северо-западе Москвы
Мужчина несколько раз выстрелил, предположительно, из травматического пистолета в ходе конфликта с гражданами на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T13:35
2020-09-23T13:35
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Мужчина несколько раз выстрелил, предположительно, из травматического пистолета в ходе конфликта с гражданами на северо-западе <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."Около 13.00 мск на телефон "02" поступило сообщение от граждан о грубом нарушении общественного порядка", - сказал собеседник агентства.По его словам, по предварительным данным, мужчина в ходе конфликта с группой людей несколько раз выстрелил, предположительно, из травматического пистолета. После этого он скрылся с места происшествия. Предварительно, от выстрелов никто не пострадал.Полиция начала проверку.
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москва, происшествия

Мужчина устроил стрельбу на северо-западе Москвы

13:35 23.09.2020
2660
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Мужчина несколько раз выстрелил, предположительно, из травматического пистолета в ходе конфликта с гражданами на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"Около 13.00 мск на телефон "02" поступило сообщение от граждан о грубом нарушении общественного порядка", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительным данным, мужчина в ходе конфликта с группой людей несколько раз выстрелил, предположительно, из травматического пистолета. После этого он скрылся с места происшествия. Предварительно, от выстрелов никто не пострадал.
Полиция начала проверку.
Полиция - РИА Новости, 1920, 08.08.2020
8 августа, 01:49
Отец с сыном пострадали при стрельбе в Москве
0151156
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