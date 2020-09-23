Действия США могут подорвать стабильность мировой экономики, заявил МИД
16:58 23.09.2020 (обновлено: 17:08 23.09.2020)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Действия США по "Северному потоку — 2" и в других сферах могут подорвать стабильность мировой экономики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Именно США используют весь арсенал неконкурентной борьбы для продавливания своих интересов. Поэтому в данном случае под угрозой и рискует поражением, оказаться под огнем американского натиска вся мировая экономическая модель. Потому что использовать шантаж, угрозы, подрывную деятельность для продвижения своих товаров и услуг недопустимо", - сказала она на брифинге в среду.
Вчера, 10:56Сказано в эфиреЭксперт о новой мере против "Северного потока-2": досадно, но преодолимоМеждународная группа клубов взаимного страхования судовладельцев решила не работать с судами, задействованными в строительстве "Северного потока-2" из-за санкций против проекта. В эфире радио Sputnik ситуацию оценил политолог Владимир Шаповалов.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Штаты ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США обсуждают очередное расширение санкций против проекта.