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Действия США могут подорвать стабильность мировой экономики, заявил МИД
Действия США по "Северному потоку — 2" и в других сферах могут подорвать стабильность мировой экономики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T16:58
2020-09-23T17:08
северный поток — 2
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Действия <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по "Северному потоку — 2" и в других сферах могут подорвать стабильность мировой экономики, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."Именно США используют весь арсенал неконкурентной борьбы для продавливания своих интересов. Поэтому в данном случае под угрозой и рискует поражением, оказаться под огнем американского натиска вся мировая экономическая модель. Потому что использовать шантаж, угрозы, подрывную деятельность для продвижения своих товаров и услуг недопустимо", - сказала она на брифинге в среду.Проект "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Штаты ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США обсуждают очередное расширение санкций против проекта.
https://radiosputnik.ria.ru/20200923/potok-1577639908.html
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северный поток — 2, сша, в мире

Действия США могут подорвать стабильность мировой экономики, заявил МИД

16:58 23.09.2020 (обновлено: 17:08 23.09.2020)
1525
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Фото : МИД России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Действия США по "Северному потоку — 2" и в других сферах могут подорвать стабильность мировой экономики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Именно США используют весь арсенал неконкурентной борьбы для продавливания своих интересов. Поэтому в данном случае под угрозой и рискует поражением, оказаться под огнем американского натиска вся мировая экономическая модель. Потому что использовать шантаж, угрозы, подрывную деятельность для продвижения своих товаров и услуг недопустимо", - сказала она на брифинге в среду.
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Вчера, 10:56Сказано в эфире
Эксперт о новой мере против "Северного потока-2": досадно, но преодолимоМеждународная группа клубов взаимного страхования судовладельцев решила не работать с судами, задействованными в строительстве "Северного потока-2" из-за санкций против проекта. В эфире радио Sputnik ситуацию оценил политолог Владимир Шаповалов.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Штаты ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США обсуждают очередное расширение санкций против проекта.
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Северный поток — 2СШАВ мире
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