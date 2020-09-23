https://ria.ru/20200923/ssha-1577667998.html

Действия США могут подорвать стабильность мировой экономики, заявил МИД

Действия США по "Северному потоку — 2" и в других сферах могут подорвать стабильность мировой экономики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T16:58

2020-09-23T16:58

2020-09-23T17:08

северный поток — 2

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Действия <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по "Северному потоку — 2" и в других сферах могут подорвать стабильность мировой экономики, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."Именно США используют весь арсенал неконкурентной борьбы для продавливания своих интересов. Поэтому в данном случае под угрозой и рискует поражением, оказаться под огнем американского натиска вся мировая экономическая модель. Потому что использовать шантаж, угрозы, подрывную деятельность для продвижения своих товаров и услуг недопустимо", - сказала она на брифинге в среду.Проект "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Штаты ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США обсуждают очередное расширение санкций против проекта.

https://radiosputnik.ria.ru/20200923/potok-1577639908.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, сша, в мире