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На SputnikPro расскажут, как правильно продвигать СМИ
Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 25 сентября, в 13.00 мск... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T10:42
2020-09-23T10:42
sputnik
москва
новости агентства
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен – РИА Новости.</strong> Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 25 сентября, в 13.00 мск состоится вебинар для пресс-секретарей, сотрудников PR-департаментов и руководителей на тему "Как пиарить СМИ, если ты СМИ".На мастер-классе руководитель пресс-службы медиагруппы "Россия сегодня" Анна Старкова ответит на вопросы, почему не надо писать релизы и зачем развивать собственные соцсети. Зарегистрироваться для участия в модуле можно по <a href="https://forms.gle/LRuiUkYLAtN4xd6EA" target="_blank">ссылке</a>.SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей <a href="https://www.facebook.com/SputnikProject/" target="_blank">странице в Facebook</a>.Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинева и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
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sputnik, москва, новости агентства, общество

На SputnikPro расскажут, как правильно продвигать СМИ

10:42 23.09.2020
17
© РИА НовостиРуководитель пресс-службы медиагруппы "Россия сегодня" Анна Старкова
Руководитель пресс-службы медиагруппы Россия сегодня Анна Старкова - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 25 сентября, в 13.00 мск состоится вебинар для пресс-секретарей, сотрудников PR-департаментов и руководителей на тему "Как пиарить СМИ, если ты СМИ".
На мастер-классе руководитель пресс-службы медиагруппы "Россия сегодня" Анна Старкова ответит на вопросы, почему не надо писать релизы и зачем развивать собственные соцсети. Зарегистрироваться для участия в модуле можно по ссылке.
SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.
Онлайн-сессия просветительского проекта SputnikPrо прошла в крупнейшем городе Кот-д’Ивуара Абиджане - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 16:31
Проект SputnikPro дебютировал в Африке
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинева и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
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SputnikМоскваНовости агентстваОбщество
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