https://ria.ru/20200923/sovfed-1577652147.html

Путин заявил сенаторам о важности предстоящей сессии

Членам Совета Федерации РФ предстоит рассмотреть в эту осеннюю сессию крайне значимые и принципиальные вопросы для граждан, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T13:24

2020-09-23T13:24

2020-09-23T13:34

россия

совет федерации рф

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Членам <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> РФ предстоит рассмотреть в эту осеннюю сессию крайне значимые и принципиальные вопросы для граждан, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на встрече с сенаторами.Путин в среду встречается в Большом кремлевском дворце с членами верхней палаты парламента, гости сидят достаточно близко друг к другу. Это первое столь масштабное очное мероприятие с момента начала пандемии коронавируса."Только что верхняя палата парламента провела своё первое заседание в рамках осенней сессии. В повестку вашей работы, как мне известно, включены крайне значимые, принципиальные вопросы для страны, для граждан. И как мы с Валентиной Ивановной (<a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Матвиенко</a> - ред.) договаривались, сегодня проведём встречу, как и планировали раньше. Хочу обозначить и свои подходы к тем задачам и приоритетам, которые мы вместе с вами будем продвигать", - заявил Путин, начиная встречу.

https://ria.ru/20200923/kapital-1577652808.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, совет федерации рф, владимир путин, политика