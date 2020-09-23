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Путин заявил сенаторам о важности предстоящей сессии
Членам Совета Федерации РФ предстоит рассмотреть в эту осеннюю сессию крайне значимые и принципиальные вопросы для граждан, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T13:24
2020-09-23T13:34
россия
совет федерации рф
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Членам <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> РФ предстоит рассмотреть в эту осеннюю сессию крайне значимые и принципиальные вопросы для граждан, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на встрече с сенаторами.Путин в среду встречается в Большом кремлевском дворце с членами верхней палаты парламента, гости сидят достаточно близко друг к другу. Это первое столь масштабное очное мероприятие с момента начала пандемии коронавируса."Только что верхняя палата парламента провела своё первое заседание в рамках осенней сессии. В повестку вашей работы, как мне известно, включены крайне значимые, принципиальные вопросы для страны, для граждан. И как мы с Валентиной Ивановной (<a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Матвиенко</a> - ред.) договаривались, сегодня проведём встречу, как и планировали раньше. Хочу обозначить и свои подходы к тем задачам и приоритетам, которые мы вместе с вами будем продвигать", - заявил Путин, начиная встречу.
https://ria.ru/20200923/kapital-1577652808.html
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россия, совет федерации рф, владимир путин, политика

Путин заявил сенаторам о важности предстоящей сессии

13:24 23.09.2020 (обновлено: 13:34 23.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин во время видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Членам Совета Федерации РФ предстоит рассмотреть в эту осеннюю сессию крайне значимые и принципиальные вопросы для граждан, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сенаторами.
Путин в среду встречается в Большом кремлевском дворце с членами верхней палаты парламента, гости сидят достаточно близко друг к другу. Это первое столь масштабное очное мероприятие с момента начала пандемии коронавируса.
"Только что верхняя палата парламента провела своё первое заседание в рамках осенней сессии. В повестку вашей работы, как мне известно, включены крайне значимые, принципиальные вопросы для страны, для граждан. И как мы с Валентиной Ивановной (Матвиенко - ред.) договаривались, сегодня проведём встречу, как и планировали раньше. Хочу обозначить и свои подходы к тем задачам и приоритетам, которые мы вместе с вами будем продвигать", - заявил Путин, начиная встречу.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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РоссияСовет Федерации РФВладимир ПутинПолитика
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