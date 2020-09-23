https://ria.ru/20200923/sovfed-1577636542.html
Совфед увеличил число первых вице-спикеров
Совет Федерации в среду проголосовал за введение второго поста первого вице-спикера палаты. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T09:40
2020-09-23T09:40
2020-09-23T09:48
россия
совет федерации рф
политика
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совет Федерации</a> в среду проголосовал за введение второго поста первого вице-спикера палаты.Такое предложение внесла спикер Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a>."Сама жизнь диктует нам такое решение", - заявила спикер, отметив, что на первом вице-спикере лежит огромный объем работы, одного человека на этом посту не хватает.
https://ria.ru/20200901/gossovet-1576518619.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совет федерации рф, политика