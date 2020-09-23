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Совфед увеличил число первых вице-спикеров
Совет Федерации в среду проголосовал за введение второго поста первого вице-спикера палаты. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T09:40
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россия
совет федерации рф
политика
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совет Федерации</a> в среду проголосовал за введение второго поста первого вице-спикера палаты.Такое предложение внесла спикер Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a>."Сама жизнь диктует нам такое решение", - заявила спикер, отметив, что на первом вице-спикере лежит огромный объем работы, одного человека на этом посту не хватает.
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россия, совет федерации рф, политика

Совфед увеличил число первых вице-спикеров

09:40 23.09.2020 (обновлено: 09:48 23.09.2020)
219
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Совет Федерации в среду проголосовал за введение второго поста первого вице-спикера палаты.
Такое предложение внесла спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Заседание Государственного совета - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 03:36
Государственный совет Российской Федерации
"Сама жизнь диктует нам такое решение", - заявила спикер, отметив, что на первом вице-спикере лежит огромный объем работы, одного человека на этом посту не хватает.
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РоссияСовет Федерации РФПолитика
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