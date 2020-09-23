https://ria.ru/20200923/sovfed-1577636542.html

Совфед увеличил число первых вице-спикеров

Совет Федерации в среду проголосовал за введение второго поста первого вице-спикера палаты. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T09:40

2020-09-23T09:40

2020-09-23T09:48

россия

совет федерации рф

политика

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совет Федерации</a> в среду проголосовал за введение второго поста первого вице-спикера палаты.Такое предложение внесла спикер Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a>."Сама жизнь диктует нам такое решение", - заявила спикер, отметив, что на первом вице-спикере лежит огромный объем работы, одного человека на этом посту не хватает.

https://ria.ru/20200901/gossovet-1576518619.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, совет федерации рф, политика