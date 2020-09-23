https://ria.ru/20200923/siriya-1577683763.html
Минобороны сообщило о готовящейся провокации в Идлибе
Террористы в Сирии готовят провокацию в Идлибской зоне деэскалации, в район населенного пункта Кансафра доставлены отравляющие вещества, сообщил на брифинге... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T22:05
2020-09-23T22:05
2020-09-23T22:05
центр примирения враждующих сторон в сирии
война в сирии
идлиб (мухафаза)
сирия
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Террористы в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> готовят провокацию в Идлибской зоне деэскалации, в район населенного пункта Кансафра доставлены отравляющие вещества, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.Также он отметил, что боевики ведут подготовку к постановочным съемкам для обвинения властей Сирии в применении химического оружия против мирного населения."Согласно имеющейся информации, террористы доставили отравляющие вещества в район населенного пункта Кансафра провинции <a href="http://ria.ru/location_Idlib_Governorate/" target="_blank" data-auto="true">Идлиб</a> и ведут подготовку к проведению постановочных съемок для обвинения правительственных сил САР в применении химического оружия против мирного населения", - сказал Гринкевич.
https://ria.ru/20200922/siriya-1577608693.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центр примирения враждующих сторон в сирии, война в сирии, идлиб (мухафаза), сирия, в мире