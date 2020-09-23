https://ria.ru/20200923/simptom-1577636798.html

Назван необычный симптом рака

Боли в спине могут свидетельствовать о развитии рака поджелудочной железы, сообщает Express со ссылкой на специалистов Cancer Research UK. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T09:49

2020-09-23T09:49

2020-09-23T09:54

здоровье

великобритания

общество

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<strong>МОСКВА, 23 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Боли в спине могут свидетельствовать о развитии рака поджелудочной железы, сообщает <a href="https://www.express.co.uk/life-style/health/1338596/back-pain-causes-pancreatic-cancer-symptoms-middle-of-back-persistent" target="_blank" rel="nofollow noopener">Express</a> со ссылкой на специалистов Cancer Research UK.Медики отмечают, что рак поджелудочной железы легко перепутать с заболеваниями межпозвонковых дисков из-за особенностей расположения этого органа. При этом боль может начаться в области живота и затем распространиться на спину.По словам специалистов, непроходящие боли в спине должны вызвать настороженность, если у человека нет соответствующих травм и опасных физических нагрузок.

https://ria.ru/20200913/rak-1577157560.html

великобритания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, великобритания, общество