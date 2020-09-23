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Назван необычный симптом рака
Боли в спине могут свидетельствовать о развитии рака поджелудочной железы, сообщает Express со ссылкой на специалистов Cancer Research UK. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T09:49
2020-09-23T09:54
здоровье
великобритания
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Боли в спине могут свидетельствовать о развитии рака поджелудочной железы, сообщает <a href="https://www.express.co.uk/life-style/health/1338596/back-pain-causes-pancreatic-cancer-symptoms-middle-of-back-persistent" target="_blank" rel="nofollow noopener">Express</a> со ссылкой на специалистов Cancer Research UK.Медики отмечают, что рак поджелудочной железы легко перепутать с заболеваниями межпозвонковых дисков из-за особенностей расположения этого органа. При этом боль может начаться в области живота и затем распространиться на спину.По словам специалистов, непроходящие боли в спине должны вызвать настороженность, если у человека нет соответствующих травм и опасных физических нагрузок.
https://ria.ru/20200913/rak-1577157560.html
великобритания
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Новости
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здоровье, великобритания, общество

Назван необычный симптом рака

09:49 23.09.2020 (обновлено: 09:54 23.09.2020)
3206
© Depositphotos / auntsprayРаковые клетки
Раковые клетки - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Depositphotos / auntspray
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Боли в спине могут свидетельствовать о развитии рака поджелудочной железы, сообщает Express со ссылкой на специалистов Cancer Research UK.
Медики отмечают, что рак поджелудочной железы легко перепутать с заболеваниями межпозвонковых дисков из-за особенностей расположения этого органа. При этом боль может начаться в области живота и затем распространиться на спину.

"Дискомфорт усиливается, когда вы принимаете горизонтальное положение, и уменьшается, если вы садитесь. Состояние может ухудшаться после еды. Все это связано с особенностями поражения определенных нервов", — объясняют врачи.

По словам специалистов, непроходящие боли в спине должны вызвать настороженность, если у человека нет соответствующих травм и опасных физических нагрузок.
Врач - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
13 сентября, 09:13
Названы первые симптомы рака крови
3041803
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ЗдоровьеВеликобританияОбщество
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