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Нижегородская область
https://ria.ru/20200923/shadaev-1577672213.html
Шадаев высоко оценил нижегородские разработки в IT-сфере
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев высоко оценил нижегородские IT-разработки в ходе стартовавшей в Нижнем Новгороде... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T17:49
2020-09-23T17:49
нижегородская область
глеб никитин
максут шадаев
нижний новгород
ростех
нижегородская область
экономика
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 сен - РИА Новости.</strong> Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ <a href="http://ria.ru/person_Maksut_SHadaev/" target="_blank" data-auto="true">Максут Шадаев</a> высоко оценил нижегородские IT-разработки в ходе стартовавшей в <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнем Новгороде</a> конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).Пятая конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит на Нижегородской ярмарке 23-25 сентября. ЦИПР – одна из крупнейших в России конференций для диалога между государством и бизнесом по вопросам развития цифровой трансформации промышленности и реализации национального проекта "Цифровая экономика"."Нижегородская область уже зарекомендовала себя как один из самых мощных IT-кластеров в стране. Здесь на протяжении многих лет работают компании, которые экспортируют свои услуги, продукцию, софт. Сейчас началась активная цифровизация во властных структурах, появляются передовые решения. Все это можно только приветствовать и поддерживать, особенно когда это делается базе отечественных решений, решений тех компаний, которые здесь в большом количестве представлены", - сказал Шадаев.В свою очередь губернатор Нижегородской области <a href="http://ria.ru/person_Gleb_Nikitin/" target="_blank" data-auto="true">Глеб Никитин</a> госкорпорацию "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a>" и федеральное министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций за решение провести ЦИПР-2020 в Нижнем Новгороде. "ЦИПР - одна из самых авторитетных площадок в IT-сфере. Символично, что ЦИПР проводится на Нижегородской ярмарке. Когда-то Нижний называли "карманом России", а сегодня мы - один из "мозговых центров" страны. Хотя эти вещи сегодня взаимосвязаны: где интеллект и технологии – там и деньги", - сказал Никитин.Он отметил, что нижегородские специалисты представили на конференции передовые цифровые решения региона в сфере информационных технологий, здравоохранения, образования, промышленности и многих других. "Нижний Новгород – родина российского IT-образования, именно здесь впервые в стране был создан факультет вычислительной математики и кибернетики. Сейчас научное и бизнес-сообщество объединяются для решения задач по цифровизации области. Без сомнений, нам есть чем поделиться с коллегами из других регионов. К тому же ЦИПР – это отличная возможность для нижегородских ИТ-специалистов заявить о себе, представить свои проекты на федеральном уровне", – подчеркнул Никитин.На стенде <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> представлено более 20 проектов. Это, в частности, проект "VRОБЖ" - обучение промышленной безопасности с использованием тренажеров виртуальной реальности и форм интерактивного взаимодействия, технологическое решение "Считыватель масок", проекты по 3D-имплантации, цифровому зрению, машинному обучению, блокчейн-технологиям, цифровизации промышленного инструктажа на предприятиях и многие другие IT-решения, разработанные в Нижегородской области, в частности, на базе Нижегородского научно-образовательного центра мирового уровня.
https://ria.ru/20200923/konferentsiya-1577659975.html
https://ria.ru/20200923/it-1577663233.html
нижний новгород
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глеб никитин, максут шадаев, нижний новгород, ростех, нижегородская область, экономика

Шадаев высоко оценил нижегородские разработки в IT-сфере

17:49 23.09.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев во время брифинга в Доме правительства РФ
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 сен - РИА Новости. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев высоко оценил нижегородские IT-разработки в ходе стартовавшей в Нижнем Новгороде конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
Пятая конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит на Нижегородской ярмарке 23-25 сентября. ЦИПР – одна из крупнейших в России конференций для диалога между государством и бизнесом по вопросам развития цифровой трансформации промышленности и реализации национального проекта "Цифровая экономика".
"Нижегородская область уже зарекомендовала себя как один из самых мощных IT-кластеров в стране. Здесь на протяжении многих лет работают компании, которые экспортируют свои услуги, продукцию, софт. Сейчас началась активная цифровизация во властных структурах, появляются передовые решения. Все это можно только приветствовать и поддерживать, особенно когда это делается базе отечественных решений, решений тех компаний, которые здесь в большом количестве представлены", - сказал Шадаев.
В свою очередь губернатор Нижегородской области Глеб Никитин госкорпорацию "Ростех" и федеральное министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций за решение провести ЦИПР-2020 в Нижнем Новгороде. "ЦИПР - одна из самых авторитетных площадок в IT-сфере. Символично, что ЦИПР проводится на Нижегородской ярмарке. Когда-то Нижний называли "карманом России", а сегодня мы - один из "мозговых центров" страны. Хотя эти вещи сегодня взаимосвязаны: где интеллект и технологии – там и деньги", - сказал Никитин.
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Вчера, 14:50Нижегородская область
В Нижнем Новгороде стартовала конференция по цифровой индустрии
Он отметил, что нижегородские специалисты представили на конференции передовые цифровые решения региона в сфере информационных технологий, здравоохранения, образования, промышленности и многих других. "Нижний Новгород – родина российского IT-образования, именно здесь впервые в стране был создан факультет вычислительной математики и кибернетики. Сейчас научное и бизнес-сообщество объединяются для решения задач по цифровизации области. Без сомнений, нам есть чем поделиться с коллегами из других регионов. К тому же ЦИПР – это отличная возможность для нижегородских ИТ-специалистов заявить о себе, представить свои проекты на федеральном уровне", – подчеркнул Никитин.
На стенде Нижегородской области представлено более 20 проектов. Это, в частности, проект "VRОБЖ" - обучение промышленной безопасности с использованием тренажеров виртуальной реальности и форм интерактивного взаимодействия, технологическое решение "Считыватель масок", проекты по 3D-имплантации, цифровому зрению, машинному обучению, блокчейн-технологиям, цифровизации промышленного инструктажа на предприятиях и многие другие IT-решения, разработанные в Нижегородской области, в частности, на базе Нижегородского научно-образовательного центра мирового уровня.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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Нижегородская областьГлеб НикитинМаксут ШадаевНижний НовгородРостехНижегородская областьЭкономика
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