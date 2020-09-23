https://ria.ru/20200923/serialy-1577615436.html

"Игра престолов" возглавила рейтинг шоу с худшими концовками

Обозреватель The Independent составил рейтинг из двадцати сериалов с самыми худшими концовками. На первом месте с оказалась "Игра престолов". РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T01:41

2020-09-23T01:41

2020-09-23T01:41

культура

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новости культуры

игра престолов (сериал)

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<strong>МОСКВА, 23 сен – РИА Новости</strong>. Обозреватель The Independent <a href="https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/tv/features/worst-tv-finales-hated-game-thrones-seinfeld-dexter-himym-b447414.html" target="_blank">составил</a> рейтинг из двадцати сериалов с самыми худшими концовками. На первом месте с оказалась "Игра престолов".По словам автора Луи Чилтона, "развязка" оказывает огромное влияние на репутацию сериала. Слишком "рискованный" или слишком "безопасный" финал может сильно испортить впечатление от шоу. Так, по мнению обозревателя, у "Игры престолов" были проблемы со стилем и повествованием на протяжении всего восьмого сезона, а кульминацией стала "немыслимая" концовка, встреченная многими зрителями с недоумением. У фанатов осталось ощущение, что создатели просто-напросто "предали" их любимых героев. На втором месте ситком "Сайнфелд", который долгое время считался "шоу ни о чем". В финале авторы неожиданно решили втянуть практически всех персонажей в "надуманное даже по меркам этого сериала" судебное дело. Миллионы зрителей назвали концовку "катастрофической". Третью строчку рейтинга занял проект "Декстер" о жизни серийного убийцы. Зрители ждали, что он в конце предстанет перед судом и признает свою вину, и никак не думали, что главный герой уедет в Орегон и проведет остаток своих дней, работая дровосеком. Также в список вошли "Секретные материалы", "Отчаянные домохозяйки", "Шерлок" и "Сплетница". На последнем, 20-м, месте — "Во все тяжкие".

https://ria.ru/20200908/dekoratsii-1576894653.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, игра престолов (сериал)