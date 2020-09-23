Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200923/sekta-1577634501.html
Защита главы красноярской общины Виссариона обжалует его арест
Защита главы красноярской религиозной общины "Церковь последнего завета" Сергея Торопа (Виссариона) обжалует решение новосибирского суда о его аресте. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T08:11
2020-09-23T10:34
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
следственный комитет россии (ск рф)
роман силантьев
новосибирск
красноярский край
каратузский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577619147_0:0:3130:1761_1400x0_80_0_0_2aaf0fc870ab7ac7ecc93561e6a66c37.jpg
<strong>НОВОСИБИРСК, 23 сен - РИА Новости.</strong> Защита главы красноярской религиозной общины "Церковь последнего завета" Сергея Торопа (Виссариона) обжалует решение новосибирского суда о его аресте.В среду Центральный суд <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирска</a> заключил под стражу на два месяца Торопа и еще двоих руководителей религиозной общины Виссариона."Конечно, мы будем обжаловать данное решение. С решением мы не согласны. С предъявленным обвинением мы также не согласны. Данное обвинение надуманное, не имеет под собой никаких оснований и доказательств", - сказала журналистам адвокат Торопа Ольга Маринкина.Перед судебным заседанием адвокат Торопа сообщила ему, что намерена ходатайствовать в суде об отложении рассмотрения ходатайства следствия об избрании ему меры пресечения и продлении срока задержания до 72 часов для формирования позиции защиты. Следствие, как сообщалось ранее, ходатайствовало об аресте Виссариона.По информации <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ, в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярском крае</a> задержали руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергея Торопа, именовавшего себя Виссарионом - сыном божьим Христом, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова, их подозревают в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием, а также в причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и <a href="http://ria.ru/location_Karatuzskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Каратузского районов</a> Красноярского края.По этим статьям УК РФ фигурантам может грозить свыше 10 лет колонии. Как отметил в разговоре с РИА Новости религиовед <a href="http://ria.ru/person_Roman_Silantev/" target="_blank" data-auto="true">Роман Силантьев</a>, следователи, по-видимому, "длительное время копили на них компромат, проверяли эти данные, проводили экспертизы", прежде чем действовать против этой закрытой оккультной секты, которую, по его мнению, следует признать экстремистской организацией.Адвокаты членов общины Виссариона сочли их уголовное преследование "незаконным и необоснованным", заявив, что "у следствия нет ни одного факта, который позволял бы доказать посягательство на личность и права граждан". В суде глава религиозной общины сказал журналистам, что полностью не согласен с обвинением и считает, что нужна была чья-та заинтересованность, чтобы "придумать и насочинять". Он также заявил, что за 30 лет ни разу не брал плату за проведенные "таинства".
https://ria.ru/20200923/sekta-1577626671.html
https://ria.ru/20200923/novosibirsk-1577633827.html
1
новосибирск
красноярский край
каратузский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Арестованного главу "Церкви последнего завета" Сергея Торопа привели в суд
Арестованного главу "Церкви последнего завета" Сергея Торопа привели в суд
2020-09-23T08:11
true
PT0M13S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577619147_401:0:3130:2047_1400x0_80_0_0_d438a3acf5ee556295d58e4e0f26b9aa.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение, следственный комитет россии (ск рф), роман силантьев, новосибирск, красноярский край, каратузский район, происшествия

Защита главы красноярской общины Виссариона обжалует его арест

08:11 23.09.2020 (обновлено: 10:34 23.09.2020)
2482
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСергей Тороп (Виссарион) после заседания Центрального районного суда Новосибирска
Сергей Тороп (Виссарион) после заседания Центрального районного суда Новосибирска - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 23 сен - РИА Новости. Защита главы красноярской религиозной общины "Церковь последнего завета" Сергея Торопа (Виссариона) обжалует решение новосибирского суда о его аресте.
В среду Центральный суд Новосибирска заключил под стражу на два месяца Торопа и еще двоих руководителей религиозной общины Виссариона.
Виссарион - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
08:00Религия и мировоззрение
Страна Виссариония. Как бывший милиционер провозгласил себя Христом
"Конечно, мы будем обжаловать данное решение. С решением мы не согласны. С предъявленным обвинением мы также не согласны. Данное обвинение надуманное, не имеет под собой никаких оснований и доказательств", - сказала журналистам адвокат Торопа Ольга Маринкина.
Перед судебным заседанием адвокат Торопа сообщила ему, что намерена ходатайствовать в суде об отложении рассмотрения ходатайства следствия об избрании ему меры пресечения и продлении срока задержания до 72 часов для формирования позиции защиты. Следствие, как сообщалось ранее, ходатайствовало об аресте Виссариона.
По информации СК РФ, в Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергея Торопа, именовавшего себя Виссарионом - сыном божьим Христом, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова, их подозревают в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием, а также в причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.
По этим статьям УК РФ фигурантам может грозить свыше 10 лет колонии. Как отметил в разговоре с РИА Новости религиовед Роман Силантьев, следователи, по-видимому, "длительное время копили на них компромат, проверяли эти данные, проводили экспертизы", прежде чем действовать против этой закрытой оккультной секты, которую, по его мнению, следует признать экстремистской организацией.
Адвокаты членов общины Виссариона сочли их уголовное преследование "незаконным и необоснованным", заявив, что "у следствия нет ни одного факта, который позволял бы доказать посягательство на личность и права граждан". В суде глава религиозной общины сказал журналистам, что полностью не согласен с обвинением и считает, что нужна была чья-та заинтересованность, чтобы "придумать и насочинять". Он также заявил, что за 30 лет ни разу не брал плату за проведенные "таинства".
Избрание меры пресечения руководителям Церкви последнего завета - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
07:26
В Новосибирске арестовали второго руководителя общины Виссариона
7110313
Обсудить1
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеСледственный комитет России (СК РФ)Роман СилантьевНовосибирскКрасноярский крайКаратузский районПроисшествия
Рекомендуем
Избрание меры пресечения руководителям Церкви последнего завета
В Новосибирске арестовали второго руководителя общины Виссариона
Арестованного главу Церкви последнего завета Сергея Торопа привели в суд
Суд арестовал главу секты Виссариона
Выступление президента РФ В. Путина с видеообращением на 75-й сессии Генассамблеи ООН
В Госдуме прокомментировали выступление Путина на Генассамблее ООН
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Российский посол в Каракасе прокомментировал санкции США против Мадуро
Кадры с камеры видеонаблюдения: в Москве пропала 12-летняя девочка
Дизайнер назвала причину исчезновения 12-летней дочери в Москве
Вакцинация
Работники медучреждений Якутии впервые получили вакцину от коронавируса
Избрание меры пресечения руководителям Церкви последнего завета
В Новосибирске арестовали одного из руководителей общины Виссариона
Вид на город Южно-Сахалинск
На Сахалине кондуктор выгнала из автобуса ребенка, проспавшего остановку
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Иностранные страховщики судов не будут работать с "Северным потоком — 2"
Прохожие в Александровском саду в Москв
В Москве во вторник ожидается теплая комфортная погода
Кубик Рубика
Самый маленький кубик Рубика продемонстрировали в Японии
Прицельная планка на кожух-затворе пистолета 'Полоз'
Разработчик объяснил рекордные сроки создания пистолета "Полоз"
Авокадо
Названы продукты для борьбы с облысением
Подкоп, сделанный заключенными для побега из колонии в Дагестане. Кадр видео
В Дагестане шестеро заключенных сбежали из колонии, сделав подкоп
Виссарион
Страна Виссариония. Как бывший милиционер провозгласил себя Христом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:51Захарова написала текст новой песни Успенской
10:48Белорусская газета "Наша нива" сообщила о задержании главреда
10:47Time опубликовал рейтинг ста самых влиятельных людей
10:46Белоусов назвал KPI правительства на 2021 год
10:38Саакашвили не вернется в Грузию, уверена Бурджанадзе
10:37В России за сутки 5750 пациентов излечились от коронавируса
10:37В России за сутки умерли 150 человек с коронавирусом
10:35Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
10:33В Москве выявили 970 новых случаев заражения коронавирусом
10:32В России выявили 6431 новый случай заражения коронавирусом
10:30МКС уклонилась от обломка взорвавшейся ступени японской ракеты
10:24Срочник Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в Забайкалье
10:24Бурджанадзе оценила перспективы вступления Грузии в НАТО
10:10В Москве привиться от COVID-19 можно будет без столичного полиса ОМС
10:08Навального выписали из стационара клиники "Шарите"
10:03Россиянин выставил свою квартиру на продажу за один рубль
09:58Андрея Турчака избрали первым вице-спикером Совфеда
09:58Раскрыто главное условие передачи коронавируса
09:54Андрея Яцкина избрали первым вице-спикером Совета Федерации
09:53Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в Крыму
Лента новостейМолния