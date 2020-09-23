https://ria.ru/20200923/sekta-1577634001.html

Суд арестовал главу секты Виссариона

Центральный районный суд Новосибирска в среду по ходатайству следствия арестовал на два месяца главу красноярской религиозной общины "Церковь последнего завета" РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T07:40

2020-09-23T07:40

2020-09-23T10:34

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

новосибирск

происшествия

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<strong>НОВОСИБИРСК, 23 сен - РИА Новости.</strong> Центральный районный суд Новосибирска в среду по ходатайству следствия арестовал на два месяца главу красноярской религиозной общины "Церковь последнего завета" Сергея Торопа (Виссариона), передает корреспондент РИА Новости.Вечером во вторник судья Алла Веселых рассматривала ходатайство следствия об аресте Торопа в закрытом от прессы режиме. В итоге секретарь судебного заседания объявила журналистам, что решение будет оглашено в среду."Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 22 ноября", - сказала судья.Тороп заявил, что полностью не согласен с обвинением и считает его надуманным. Перед судебным заседанием адвокат Торопа сообщила ему, что намерена ходатайствовать в суде об отложении рассмотрения ходатайства следствия об избрании ему меры пресечения и продлении срока задержания до 72 часов для формирования позиции защиты. Следствие, как сообщалось ранее, ходатайствовало об аресте Виссариона.По информации СК РФ, в Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергея Торопа, именовавшего себя Виссарионом - сыном божьим Христом, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова, их подозревают в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием, а также в причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.По этим статьям УК РФ фигурантам может грозить свыше 10 лет колонии. Как отметил в разговоре с РИА Новости религиовед Роман Силантьев, следователи, по-видимому, "длительное время копили на них компромат, проверяли эти данные, проводили экспертизы", прежде чем действовать против этой секты, которую, по его мнению, следует признать экстремистской организацией.В минувший вторник в суде глава религиозной общины говорил журналистам, что полностью не согласен с обвинением и считает, что нужна была чья-та заинтересованность, чтобы "придумать и насочинять". Он также заявил, что за 30 лет ни разу не брал плату за проведенные "таинства". Адвокаты членов общины Виссариона сочли их уголовное преследование "незаконным и необоснованным", заявив, что "у следствия нет ни одного факта, который позволял бы доказать посягательство на личность и права граждан".

https://ria.ru/20200922/religiya-1577590765.html

https://ria.ru/20200819/1575995854.html

новосибирск

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Арестованного главу "Церкви последнего завета" Сергея Торопа привели в суд Арестованного главу "Церкви последнего завета" Сергея Торопа привели в суд 2020-09-23T07:40 true PT0M13S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, новосибирск, происшествия