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https://ria.ru/20200923/sanktsii-1577677507.html
США ввели новые санкции против российских компаний и граждан
США ввели санкции в отношении восьми граждан России и выходцев из нее, а также семи компаний из трех стран. Об этом сообщается на сайте американского Минфина. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T19:13
2020-09-24T01:16
россия
евгений пригожин
министерство финансов сша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
финляндия
вашингтон (город)
сша
в мире
экономика
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> ввели санкции в отношении восьми граждан России и выходцев из нее, а также семи компаний из трех стран. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.Согласно сообщению ведомства, санкции направлены против "сети связанного с Кремлем российского деятеля <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Prigozhin/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Пригожина</a>", а именно против компаний и физлиц, которые занимались "расширением влияния России" в Центральноафриканской Республике.Кроме того отмечается, что ограничения были наложены из-за связи с киберпреступностью, вмешательства в выборы в США, событий на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> и против тех, кто помогал россиянам избегать санкций и поддерживал российские спецслужбы.В санкционный перечень попали петербуржцы Борис Гайкович, Елена Иванова, Надежда Кучумова и Владислав Занин, проживающий в <a href="http://ria.ru/location_Finland/" target="_blank" data-auto="true">Финляндии</a> и имеющий гражданство этой страны Никита Ковалевский и проживающие в <a href="http://ria.ru/location_Central_African_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЦАР</a> Александр Кузин, Дмитрий Сытый, Евгений Ходотов.Также в санкционные списки вошли финские организации Acex OY, GCH Finland OY, Optima Freight OY и Unicum Trade OY, которые, как сообщает американский Минфин, расположены по одному адресу. Помимо этого, ограничения наложили на фирму Lobaye Invest из <a href="http://ria.ru/location_Central_African_Republic/" target="_blank">ЦАР</a> и компании из <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> ООО "М-Финанс" и АО "НПП ПТ "Океанос".Компании Lobaye Invest и "М-Финанс" занимаются добычей драгоценных металлов в ЦАР. "Океанос", как считают в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a>, предоставляла оборудование для подводного плавания <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>, в том числе в Крыму, а Optima Freight закупала такое снаряжение для службы якобы в обход санкций. Глава этой фирмы Никита Ковалевский также руководит тремя другими организации из Финляндии: ACEX, GCH Finland и Unicum Trade.
https://ria.ru/20200922/sanktsii-1577592049.html
https://ria.ru/20200716/1574434188.html
В смысле? Ты о гражданах РФ, которые перебрались на Запад? Так возвращайтесь на родину, родина вас защитит :))
41
А ответ будет? Или опять погорюют вслух и забудут?
40
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россия
финляндия
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
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россия, евгений пригожин, министерство финансов сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), финляндия, вашингтон (город), сша, в мире, экономика

США ввели новые санкции против российских компаний и граждан

19:13 23.09.2020 (обновлено: 01:16 24.09.2020)
35830
© РИА Новости / Сергей МамонтовЗдание министерства финансов США в Вашингтоне
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. США ввели санкции в отношении восьми граждан России и выходцев из нее, а также семи компаний из трех стран. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.
Согласно сообщению ведомства, санкции направлены против "сети связанного с Кремлем российского деятеля Евгения Пригожина", а именно против компаний и физлиц, которые занимались "расширением влияния России" в Центральноафриканской Республике.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 12:25
В Кремле считают, что США впали в санкционную зависимость
Кроме того отмечается, что ограничения были наложены из-за связи с киберпреступностью, вмешательства в выборы в США, событий на Украине и против тех, кто помогал россиянам избегать санкций и поддерживал российские спецслужбы.
В санкционный перечень попали петербуржцы Борис Гайкович, Елена Иванова, Надежда Кучумова и Владислав Занин, проживающий в Финляндии и имеющий гражданство этой страны Никита Ковалевский и проживающие в ЦАР Александр Кузин, Дмитрий Сытый, Евгений Ходотов.
Также в санкционные списки вошли финские организации Acex OY, GCH Finland OY, Optima Freight OY и Unicum Trade OY, которые, как сообщает американский Минфин, расположены по одному адресу. Помимо этого, ограничения наложили на фирму Lobaye Invest из ЦАР и компании из Санкт-Петербурга ООО "М-Финанс" и АО "НПП ПТ "Океанос".
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 16.07.2020
16 июля, 12:28
В Кремле прокомментировали введение санкций США против Пригожина
Компании Lobaye Invest и "М-Финанс" занимаются добычей драгоценных металлов в ЦАР. "Океанос", как считают в Вашингтоне, предоставляла оборудование для подводного плавания ФСБ, в том числе в Крыму, а Optima Freight закупала такое снаряжение для службы якобы в обход санкций. Глава этой фирмы Никита Ковалевский также руководит тремя другими организации из Финляндии: ACEX, GCH Finland и Unicum Trade.
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РоссияЕвгений ПригожинМинистерство финансов СШАФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ФинляндияВашингтон (город)СШАВ миреЭкономика
Популярные комментарии
В смысле? Ты о гражданах РФ, которые перебрались на Запад? Так возвращайтесь на родину, родина вас защитит :))
23 сентября, 20:47
КРКонстантин Русский
21160004
А ответ будет? Или опять погорюют вслух и забудут?
23 сентября, 19:46
VKVasya Karaedov
91420015
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