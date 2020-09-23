https://ria.ru/20200923/sanktsii-1577677507.html

США ввели новые санкции против российских компаний и граждан

США ввели санкции в отношении восьми граждан России и выходцев из нее, а также семи компаний из трех стран. Об этом сообщается на сайте американского Минфина. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T19:13

2020-09-23T19:13

2020-09-24T01:16

россия

евгений пригожин

министерство финансов сша

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

финляндия

вашингтон (город)

сша

в мире

экономика

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> ввели санкции в отношении восьми граждан России и выходцев из нее, а также семи компаний из трех стран. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.Согласно сообщению ведомства, санкции направлены против "сети связанного с Кремлем российского деятеля <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Prigozhin/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Пригожина</a>", а именно против компаний и физлиц, которые занимались "расширением влияния России" в Центральноафриканской Республике.Кроме того отмечается, что ограничения были наложены из-за связи с киберпреступностью, вмешательства в выборы в США, событий на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> и против тех, кто помогал россиянам избегать санкций и поддерживал российские спецслужбы.В санкционный перечень попали петербуржцы Борис Гайкович, Елена Иванова, Надежда Кучумова и Владислав Занин, проживающий в <a href="http://ria.ru/location_Finland/" target="_blank" data-auto="true">Финляндии</a> и имеющий гражданство этой страны Никита Ковалевский и проживающие в <a href="http://ria.ru/location_Central_African_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЦАР</a> Александр Кузин, Дмитрий Сытый, Евгений Ходотов.Также в санкционные списки вошли финские организации Acex OY, GCH Finland OY, Optima Freight OY и Unicum Trade OY, которые, как сообщает американский Минфин, расположены по одному адресу. Помимо этого, ограничения наложили на фирму Lobaye Invest из <a href="http://ria.ru/location_Central_African_Republic/" target="_blank">ЦАР</a> и компании из <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> ООО "М-Финанс" и АО "НПП ПТ "Океанос".Компании Lobaye Invest и "М-Финанс" занимаются добычей драгоценных металлов в ЦАР. "Океанос", как считают в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a>, предоставляла оборудование для подводного плавания <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>, в том числе в Крыму, а Optima Freight закупала такое снаряжение для службы якобы в обход санкций. Глава этой фирмы Никита Ковалевский также руководит тремя другими организации из Финляндии: ACEX, GCH Finland и Unicum Trade.

https://ria.ru/20200922/sanktsii-1577592049.html

https://ria.ru/20200716/1574434188.html

Константин Русский В смысле? Ты о гражданах РФ, которые перебрались на Запад? Так возвращайтесь на родину, родина вас защитит :)) 41

Vasya Karaedov А ответ будет? Или опять погорюют вслух и забудут? 40

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вашингтон (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евгений пригожин, министерство финансов сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), финляндия, вашингтон (город), сша, в мире, экономика