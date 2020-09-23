https://ria.ru/20200923/saakashvili-1577638764.html

Саакашвили не вернется в Грузию, уверена Бурджанадзе

Экс-спикер парламента Грузии, лидер партии "Единая Грузия – демократическое движение" Нино Бурджанадзе утверждает, что бывший президент республики Михаил... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T10:38

2020-09-23T10:38

2020-09-23T10:45

тея цулукиани

михаил саакашвили

нино бурджанадзе

грузия

в мире

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<strong>ТБИЛИСИ, 23 сен - РИА Новости.</strong> Экс-спикер парламента Грузии, лидер партии "Единая Грузия – демократическое движение" <a href="http://ria.ru/person_Nino_Burdzhanadze/" target="_blank" data-auto="true">Нино Бурджанадзе</a> утверждает, что бывший президент республики <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Saakashvili/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Саакашвили</a>, несмотря на свои обещания, не вернется на родину."Нет, он не вернется. Это не тот человек, который поставит свое благосостояние и свободу под вопросом. Шанс его приезда равен 1%. К власти он не вернется точно. Грузинский народ не поддержит таким количеством партию "Нацдвижение", которое сможет выйти на первое место и сформировать правительство. Даже в коалиционном правительстве я никогда не поддержу кандидатуру Саакашвили", - заявила она в интервью РИА Новости.По ее словам, он, уехав в 2013 году из <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a>, он повел себя недостойно. При этом Бурджанадзе считает, что если бы Саакашвили предстал перед грузинским правосудием, он имел бы шансы вернуться к власти, так как "народ быстро все забывает"."Он не должен был уезжать. Когда Саакашвили и его власти в свое время преследовали меня, когда арестовывали моего сына и когда никто не мог гарантировать мою безопасность, когда все люди, которые меня охраняли, и даже водители, были арестованы, я не уехала", - добавила она.Ранее Саакашвили заявил, что возвращается с <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> в Грузию. Бывший глава государства признался, что во время его президентства было допущено немало ошибок, однако теперь он набрался достаточно опыта, чтобы достойно "служить своей стране". Ряд представителей властей Грузии негативно оценили заявление Саакашвили, министр юстиции <a href="http://ria.ru/person_Teja_Culukiani/" target="_blank" data-auto="true">Тея Цулукиани</a> пообещала, что он будет задержан сразу при пересечении границы.

https://ria.ru/20200909/saakashvili-1576990996.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200910/saakashvili-1577032691.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тея цулукиани, михаил саакашвили, нино бурджанадзе, грузия, в мире