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Какая рыба самая полезная
Рыба – важный элемент полноценного питания. Какой рыбе – морской или речной – отдать предпочтение, рассказал в интервью радио Sputnik исполнительный директор... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T04:03
2020-09-23T04:03
россия
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Рыба – важный элемент полноценного питания. Какой рыбе – морской или речной – отдать предпочтение, рассказал в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200923/ryba-1577609944.html">радио Sputnik</a> исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин. Морская рыба считается диетологами более полезной, но многие все же предпочитают рыбу из пресноводных водоемов, рассказал Александр Фомин. Выбор во многом зависит от региона проживания, отметил Александр Фомин. "В ряде районов, где обитает пресноводная рыба, таких как <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовская область</a>, <a href="http://ria.ru/location_Astrakhanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Астраханская область</a>, районы Сибири, ее вылавливают и сразу же продают. Люди ее охотно покупают. В районах <a href="http://ria.ru/location_Murmansk/" target="_blank" data-auto="true">Мурманска</a>, <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостока</a>, <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровска</a> пресноводную рыбу практически никто не видел, там едят в основном морскую рыбу. В Центральной России представлена и та, и другая рыба, но 90% продаж приходится на морскую рыбу и только 10% на пресноводную", – рассказал радио Sputnik исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка. Рыба, которая живет на севере, особенно полезна, подчеркнул он. "Вся рыба содержит много белка. В плане жира наиболее полезна та рыба, которая живет на севере, в холодных водах, северных морях, потому что жир, который в ней содержится, содержит большое количество непредельных кислот, так называемая Омега-3. Непредельные кислоты, во-первых, незаменимы, без них организму тяжело сохранять физиологический тонус. Во-вторых, эти кислоты являются своеобразным очистителем организма, поскольку связывают все вредные радикалы. Северная рыба – это треска, минтай, пикша, камбала, селедка. Эта рыба в большом количестве промышляется и в достаточном количестве представлена на российском рынке", – отметил в беседа с радио Sputnik Александр Фомин.
https://ria.ru/20200921/meduzy-1577568931.html
Лучшая рыба это колбаса!
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россия
РИА Новости
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россия, здоровье - общество, общество

Какая рыба самая полезная

04:03 23.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМинтай, пойманный в Уссурийском заливе Приморского края
Минтай, пойманный в Уссурийском заливе Приморского края - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Рыба – важный элемент полноценного питания. Какой рыбе – морской или речной – отдать предпочтение, рассказал в интервью радио Sputnik исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
Морская рыба считается диетологами более полезной, но многие все же предпочитают рыбу из пресноводных водоемов, рассказал Александр Фомин.
"Если люди с детства потребляли рыбу из внутренних водоемов, она им привычна, любима, ее сложно чем-то заменить. Лещ, вобла, судак, карп, сазан. Предпочтения остаются на всю жизнь. Любая рыба полезная, главное следить, чтобы она была выловлена в экологически чистых районах, подальше от крупных городов, в чистых озерах и реках", – сказал исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка.
Выбор во многом зависит от региона проживания, отметил Александр Фомин.
"В ряде районов, где обитает пресноводная рыба, таких как Ростовская область, Астраханская область, районы Сибири, ее вылавливают и сразу же продают. Люди ее охотно покупают. В районах Мурманска, Владивостока, Хабаровска пресноводную рыбу практически никто не видел, там едят в основном морскую рыбу. В Центральной России представлена и та, и другая рыба, но 90% продаж приходится на морскую рыбу и только 10% на пресноводную", – рассказал радио Sputnik исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка.
Рыба, которая живет на севере, особенно полезна, подчеркнул он.
"Вся рыба содержит много белка. В плане жира наиболее полезна та рыба, которая живет на севере, в холодных водах, северных морях, потому что жир, который в ней содержится, содержит большое количество непредельных кислот, так называемая Омега-3. Непредельные кислоты, во-первых, незаменимы, без них организму тяжело сохранять физиологический тонус. Во-вторых, эти кислоты являются своеобразным очистителем организма, поскольку связывают все вредные радикалы. Северная рыба – это треска, минтай, пикша, камбала, селедка. Эта рыба в большом количестве промышляется и в достаточном количестве представлена на российском рынке", – отметил в беседа с радио Sputnik Александр Фомин.
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23 сентября, 04:31
ЛКЛысый Кучерявый
2610217
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