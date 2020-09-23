https://ria.ru/20200923/rubl-1577637259.html
Россиянин выставил свою квартиру на продажу за один рубль
Житель Коми выставил на продажу квартиру в поселке городского типа Воргашор за один рубль. Объявление опубликовано на портале Avito. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T10:03
2020-09-23T10:03
2020-09-23T10:06
республика коми
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Житель <a href="https://ria.ru/tag_location_RespublikaKomi/" target="_blank">Коми</a> выставил на продажу квартиру в поселке городского типа Воргашор за один рубль. Объявление опубликовано на портале <a href="https://www.avito.ru/vorgashor/kvartiry/1-k_kvartira_30_m_15_et._1990673043?src=bp_catalog" target="_blank" rel="nofollow noopener">Avito</a>.Однокомнатная квартира находится на первом этаже пятиэтажного панельного дома, ее площадь 30 квадратных метров.Мужчина объяснил, что проживает в другом городе и квартира в Воргашоре ему не нужна.
https://ria.ru/20200604/1572438329.html
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республика коми
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика коми, общество