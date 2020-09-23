https://ria.ru/20200923/reper-1577682941.html

Суд арестовал рэпера, сбившего пешеходов в центре Москвы

Таганский суд Москвы арестовал обвиняемого в совершении резонансного ДТП на Остоженке в центре Москвы Эльмина Гулиева, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T21:25

2020-09-23T21:25

2020-09-23T21:25

цао

московский государственный лингвистический университет

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Таганский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> арестовал обвиняемого в совершении резонансного ДТП на Остоженке в центре Москвы Эльмина Гулиева, передает корреспондент РИА Новости из зала Таганского суда, где рассматривается ходатайство о его аресте.ДТП произошло в Москве на пересечении улицы Остоженка и Померанцева переулка, где столкнулись два автомобиля. Infiniti на скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов. По данным правоохранительных органов, госпитализированы трое: мужчина с тяжёлыми травмами позвоночника, переломом рёбер, закрытой черепно-мозговой травмой; женщина с переломом ноги и ампутацией левой лодыжки; женщина с переломом таза и сотрясением мозга. Одна из пострадавших - преподаватель расположенного неподалеку от места аварии <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_lingvisticheskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Московского государственного лингвистического университета</a>. По итогам медицинского освидетельствования установлено, что Гулиев находился за рулем в состоянии наркотического опьянения."Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить", - огласила решение судья Альбина Тимакова.Таким образом, Гулиев пробудет в СИЗО как минимум до 21 ноября.Гулиев признал свою вину, но уточнил, что "был абсолютно трезвый и ничего не употреблял". Он пояснил, что пьет антибиотики и обезболивающие из-за остеохондроза. Он извинился перед потерпевшими, обещал помогать материально, а в конце своей речи расплакался.Защита просила отпустить его под домашний арест, так как у него перелом плеча и операцию невозможно будет провести в условиях СИЗО. Кроме того, так он сможет продолжать заниматься музыкой и не терять доход, чтобы оплачивать лечение потерпевшим.Следователь настаивал на заключении под стражу, акцентируя внимание на том, что одна из пострадавших "молодая девушка 35 лет потеряла конечность". Он также указал, что установлено 49 фактов нарушения Гулиевым ПДД, а ранее он был судим условно за грабеж.Изначально было возбуждено дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Позже его переквалифицировали на пункт "а" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение водителем в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Гулиеву грозит до 7 лет лишения свободы.Дело расследует УВД по <a href="http://ria.ru/location_Central_Administrative_District/" target="_blank" data-auto="true">ЦАО</a> ГУ МВД России по Москве.

https://ria.ru/20200922/dtp-1577603728.html

https://ria.ru/20200922/zhirinovskiy-1577620984.html

Эх Ух Надеюсь дело дойдет до того, что оно будет реп читать, так же, как Ефремов пьесы ставить. 25

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цао

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цао, московский государственный лингвистический университет, москва, происшествия