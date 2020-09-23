https://ria.ru/20200923/rasstrel-1577638012.html

Срочник Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в Забайкалье

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, признал вину, сообщается на сайте Главного... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T10:24

2020-09-23T10:24

2020-09-23T10:24

рамиль шамсутдинов

стрельба в военной части в забайкалье

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Солдат-срочник <a href="http://ria.ru/person_ramil-shamsutdinov/" target="_blank" data-auto="true">Рамиль Шамсутдинов</a>, обвиняемый в расстреле сослуживцев в войсковой части в <a href="http://ria.ru/location_Zabajjkalskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Забайкальском крае</a>, признал вину, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Glavnoe_voennoe_sledstvennoe_upravlenie_GVSU/" target="_blank" data-auto="true">Главного военного следственного управления</a> СК РФ."Обвиняемый признал вину и подробно изложил обстоятельства совершенных им преступлений, которые также подтвердил в ходе проверки его показаний на месте", - говорится в сообщении.Также отмечается, что во время предварительного следствия Шамсутдинову проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза."Согласно заключению комиссии экспертов, он каким-либо психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдал", - говорится в релизе.Предварительное слушание дела во Втором восточном окружном военном суде в <a href="http://ria.ru/location_CHita/" target="_blank" data-auto="true">Чите</a> назначено на 29 сентября.Двадцать пятого октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части, сейчас он под стражей. Ему предъявили обвинение по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Покушение на убийство двух лиц". Шамсутдинову грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20200522/1571834925.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рамиль шамсутдинов, стрельба в военной части в забайкалье, следственный комитет россии (ск рф), происшествия