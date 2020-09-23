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Срочник Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в Забайкалье
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, признал вину, сообщается на сайте Главного... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T10:24
2020-09-23T10:24
рамиль шамсутдинов
стрельба в военной части в забайкалье
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Солдат-срочник <a href="http://ria.ru/person_ramil-shamsutdinov/" target="_blank" data-auto="true">Рамиль Шамсутдинов</a>, обвиняемый в расстреле сослуживцев в войсковой части в <a href="http://ria.ru/location_Zabajjkalskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Забайкальском крае</a>, признал вину, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Glavnoe_voennoe_sledstvennoe_upravlenie_GVSU/" target="_blank" data-auto="true">Главного военного следственного управления</a> СК РФ."Обвиняемый признал вину и подробно изложил обстоятельства совершенных им преступлений, которые также подтвердил в ходе проверки его показаний на месте", - говорится в сообщении.Также отмечается, что во время предварительного следствия Шамсутдинову проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза."Согласно заключению комиссии экспертов, он каким-либо психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдал", - говорится в релизе.Предварительное слушание дела во Втором восточном окружном военном суде в <a href="http://ria.ru/location_CHita/" target="_blank" data-auto="true">Чите</a> назначено на 29 сентября.Двадцать пятого октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части, сейчас он под стражей. Ему предъявили обвинение по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Покушение на убийство двух лиц". Шамсутдинову грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20200522/1571834925.html
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рамиль шамсутдинов, стрельба в военной части в забайкалье, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Срочник Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в Забайкалье

10:24 23.09.2020
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© AP Photo / Project BazaРамиль Шамсутдинов
Рамиль Шамсутдинов - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© AP Photo / Project Baza
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, признал вину, сообщается на сайте Главного военного следственного управления СК РФ.
"Обвиняемый признал вину и подробно изложил обстоятельства совершенных им преступлений, которые также подтвердил в ходе проверки его показаний на месте", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что во время предварительного следствия Шамсутдинову проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза.
"Согласно заключению комиссии экспертов, он каким-либо психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдал", - говорится в релизе.
Предварительное слушание дела во Втором восточном окружном военном суде в Чите назначено на 29 сентября.
Двадцать пятого октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части, сейчас он под стражей. Ему предъявили обвинение по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Покушение на убийство двух лиц". Шамсутдинову грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
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