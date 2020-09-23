https://ria.ru/20200923/rak-1577675462.html

В раковых клетках обнаружены гены-обманщики иммунной системы

Канадские ученые выявили 182 гена, позволяющие раковым клеткам избегать гибели при встрече с иммунной системой. Благодаря этому открытию иммунотерапия рака... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T18:37

2020-09-23T18:37

2020-09-23T18:41

риа наука

генетика

биология

рак

здоровье

канада

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. </strong>Канадские ученые выявили 182 гена, позволяющие раковым клеткам избегать гибели при встрече с иммунной системой. Благодаря этому открытию иммунотерапия рака может стать более эффективной. Результаты исследования <a href="http://dx.doi.org/10.1038/s41586-020-2746-2" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Nature.Биологи из Университета <a href="http://ria.ru/location_Toronto/" target="_blank" data-auto="true">Торонто</a> изучили генетические особенности шести видов опухолей груди, толстой кишки, почек и кожи. Ученые составили карту генов, регулирующих взаимодействие между раковыми и иммунными клетками, выявив среди них те, которые позволяют раку скрываться от иммунной системы."За последнее десятилетие иммунотерапия стала достаточно распространенным методом лечения рака. Но в действительности он вызывают стойкий ответ только у части пациентов, и не для всех типов опухолей", — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования, профессора молекулярной генетики Джейсона Моффата (Jason Moffat).При иммунотерапии для борьбы с раком задействуют собственные иммунные клетки пациента, известные как Т-киллеры. Открытие, по словам ученого, позволит разработать иммунотерапевтические методы, эффективные для больших групп пациентов и разных типов опухолей.Исследование также выявило необходимость учитывать при иммунотерапии генетический состав опухолей, особенно те мутации в раковых клетках, которые потенциально могут усугубить болезнь в ответ на лечение. Их называют мутациями устойчивости."Очень важно понять на молекулярном уровне, как рак формирует устойчивость к иммунотерапии", — отмечает Моффат.Задачу осложняет гетерогенность опухолей — их генетическая изменчивость, которая в каждом конкретном случае определяет индивидуальные особенности иммунного ответа."Важно не просто найти гены, которые могут регулировать уклонение от иммунитета в одной модели рака, а те гены, которыми можно манипулировать в раковых клетках во многих моделях. Они и будут лучшими терапевтическими мишенями", — говорит еще один участник исследования Кейт Лоусон (Keith Lawson).Исследователи помещали раковые клетки в чашку рядом с Т-клетками и замеряли исходный уровень иммунного ответа. Затем, используя инструмент редактирования генов CRISPR, они поочередно отключали каждый ген в раковых клетках и измеряли отклонения от исходного уровня.В итоге биологи идентифицировали 182 гена, названные ими "основными генами внутреннего уклонения от иммунитета". Управляя этими генами, ученые делали раковые клетки более чувствительными или более устойчивыми к атаке Т-киллеров. Многие из найденных генов ранее не имели связи с уклонением от иммунитета.Авторы надеются, что в будущем по ДНК опухоли можно будет определять в каждом конкретном случае наиболее эффективный тип терапии.

https://ria.ru/20200825/rak-1576278872.html

https://ria.ru/20200910/rak-1576955236.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генетика, биология, рак, здоровье, канада