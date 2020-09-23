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https://ria.ru/20200923/rabstvo-1577678190.html
Россиянина более 20 лет держали в рабстве на ферме в Польше
Польская семья 23 года держала россиянина Николая Ерофеева в рабстве на своей птицефабрике, сообщил телеканал Polsat. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T19:30
2020-09-23T20:01
польша
в мире
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<strong>ВАРШАВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Польская семья 23 года держала россиянина Николая Ерофеева в рабстве на своей птицефабрике, сообщил телеканал <a href="https://www.polsat.pl/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Polsat</a>.Сейчас мужчине 59 лет. Он приехал в Польшу в 1989 году работать в качестве гражданского специалиста в одной из воинских частей Советской армии, дислоцированной под Болеславцем.Когда в 1990-е годы советские войска выводили из Польши, он решил остаться."Я работал на ферме, хозяин был очень доволен, но пошел такой слух, что вроде бы будут вылавливать тех, кто нелегально работает. Хозяин испугался и привез меня к семье Щ. Работы, конечно, хватало, нон-стоп. Но тогда я был молод и силен", — рассказал Ерофеев, отмечая, что ему не платили.Сбежать с фермы семьи Щ. россиянину помогла местная жительница Иоланта Матейко. По ее словам, если Ерофееву и давали еду, то это часто был заплесневелый паштет."Он приходил вечером и спрашивал, нет ли у меня чего-нибудь к хлебу", — рассказала она.Женщина отмечает, что когда Ерофеев покинул ферму, он был изможден, напуган, все время смотрел в землю, не знал стоимости денег.Мужчина рассказывает, что хозяин фермы не разрешал ему выходить в город."Даже когда я пытался, он за мной ехал, искал, где я, что я. Ни с кем нельзя было поговорить. Документы мои у них были, я даже понятия не имел, куда мне оттуда деться, никого не знаю. Люди вообще их боялись, никто не хотел с ними связываться", — говорит он.По словам Матейко, хозяин избивал Ерофеева, бил по лицу "как мяч", обзывал его.После освобождения россиянина приютила молодая супружеская пара — Эва и Кшиштоф Тышкевичи. Они предоставили ему жилье, пообещали работу, нашли адвоката. Они также взяли для него собаку из приюта, чтобы мужчина не чувствовал себя одиноким."В коротких штанах, шлепанцах, рваной футболке, он сел в машину и сказал, что это все, что у него есть. Он был изможден, с впалыми щеками", — вспоминает Кшиштоф Тышкевич."Он не привык к еде. Он учится проводить свободное время. Учится нормально питаться", — добавляет Эва Тышкевич.Несмотря на прошлые проблемы, Николай Ерофеев хочет остаться в Польше."Я бы предпочел остаться здесь, потому что привык и знаю людей. К тому же с языком мне легче, мне легче говорить по-польски, чем по-русски", — признался он.Адвокат Доминик Гура, который специализируется на оказании помощи иностранцам, считает, что этот случай подпадает под торговлю людьми и использование рабского труда. Он сообщил об этом пограничникам и прокуратуре."Наша канцелярия сделает абсолютно все, чтобы Николай остался здесь, был легализован, возможно, даже в будущем стал нашим гражданином", — отметил Гура.
https://radiosputnik.ria.ru/20191217/1562494532.html
https://ria.ru/20200522/1571859268.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200812/1575690924.html
Эй, ООНовский, прости господи, "Совет по правам человека", крякнуть чего0нибудь не желаете?
121
Кстати, а почему россиянин? У него наверное только паспорт СССР без всяких отметок.
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польша
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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60
польша, в мире

Россиянина более 20 лет держали в рабстве на ферме в Польше

19:30 23.09.2020 (обновлено: 20:01 23.09.2020)
28635
© Depositphotos / yeti88Ферма в Польше
Ферма в Польше - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Depositphotos / yeti88
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ВАРШАВА, 23 сен — РИА Новости. Польская семья 23 года держала россиянина Николая Ерофеева в рабстве на своей птицефабрике, сообщил телеканал Polsat.
Сейчас мужчине 59 лет. Он приехал в Польшу в 1989 году работать в качестве гражданского специалиста в одной из воинских частей Советской армии, дислоцированной под Болеславцем.
Когда в 1990-е годы советские войска выводили из Польши, он решил остаться.
"Я работал на ферме, хозяин был очень доволен, но пошел такой слух, что вроде бы будут вылавливать тех, кто нелегально работает. Хозяин испугался и привез меня к семье Щ. Работы, конечно, хватало, нон-стоп. Но тогда я был молод и силен", — рассказал Ерофеев, отмечая, что ему не платили.
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Сбежать с фермы семьи Щ. россиянину помогла местная жительница Иоланта Матейко. По ее словам, если Ерофееву и давали еду, то это часто был заплесневелый паштет.
"Он приходил вечером и спрашивал, нет ли у меня чего-нибудь к хлебу", — рассказала она.
Женщина отмечает, что когда Ерофеев покинул ферму, он был изможден, напуган, все время смотрел в землю, не знал стоимости денег.
Мужчина рассказывает, что хозяин фермы не разрешал ему выходить в город.
"Даже когда я пытался, он за мной ехал, искал, где я, что я. Ни с кем нельзя было поговорить. Документы мои у них были, я даже понятия не имел, куда мне оттуда деться, никого не знаю. Люди вообще их боялись, никто не хотел с ними связываться", — говорит он.
По словам Матейко, хозяин избивал Ерофеева, бил по лицу "как мяч", обзывал его.
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После освобождения россиянина приютила молодая супружеская пара — Эва и Кшиштоф Тышкевичи. Они предоставили ему жилье, пообещали работу, нашли адвоката. Они также взяли для него собаку из приюта, чтобы мужчина не чувствовал себя одиноким.
"В коротких штанах, шлепанцах, рваной футболке, он сел в машину и сказал, что это все, что у него есть. Он был изможден, с впалыми щеками", — вспоминает Кшиштоф Тышкевич.
"Он не привык к еде. Он учится проводить свободное время. Учится нормально питаться", — добавляет Эва Тышкевич.
Несмотря на прошлые проблемы, Николай Ерофеев хочет остаться в Польше.
"Я бы предпочел остаться здесь, потому что привык и знаю людей. К тому же с языком мне легче, мне легче говорить по-польски, чем по-русски", — признался он.
Адвокат Доминик Гура, который специализируется на оказании помощи иностранцам, считает, что этот случай подпадает под торговлю людьми и использование рабского труда. Он сообщил об этом пограничникам и прокуратуре.
"Наша канцелярия сделает абсолютно все, чтобы Николай остался здесь, был легализован, возможно, даже в будущем стал нашим гражданином", — отметил Гура.
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ПольшаВ мире
Популярные комментарии
Эй, ООНовский, прости господи, "Совет по правам человека", крякнуть чего0нибудь не желаете?
23 сентября, 19:38
aalnoor1953
10230002
Кстати, а почему россиянин? У него наверное только паспорт СССР без всяких отметок.
23 сентября, 19:49
Саша НевашаСаша Неваша
8003106
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