https://ria.ru/20200923/putin-1577677178.html

Песков рассказал о формате мероприятий с участием Путина

Очных мероприятий у президента РФ Владимира Путина постепенно будет становиться больше, но базовым форматом пока останется видеоконференция, приглашать прессу... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T19:07

2020-09-23T19:07

2020-09-23T19:24

россия

дмитрий песков

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Очных мероприятий у президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> постепенно будет становиться больше, но базовым форматом пока останется видеоконференция, приглашать прессу на мероприятия еще не планируется, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Очных мероприятий постепенно будет становиться больше. Базовым форматом пока остается ВКС (видеоконференцсвязь - ред.). Прессу пока звать не будем", - сказал Песков.Президент в среду впервые за несколько месяцев лично провел два крупных мероприятия в Кремле: встречу с сенаторами, где выступил, как говорят эксперты, с программной речью и побеседовал за круглым столом с атомщиками.В начале сентября пресс-секретарь президента сообщил журналистам, что ежегодная пресс-конференция Путина пока планируется в очном формате.Во время пандемии Путин для проведения мероприятий использовал формат видеоконференций.

https://ria.ru/20200923/obraschenie-1577662469.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, владимир путин, общество