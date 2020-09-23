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Песков рассказал о формате мероприятий с участием Путина
Очных мероприятий у президента РФ Владимира Путина постепенно будет становиться больше, но базовым форматом пока останется видеоконференция, приглашать прессу... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T19:07
2020-09-23T19:24
россия
дмитрий песков
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Очных мероприятий у президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> постепенно будет становиться больше, но базовым форматом пока останется видеоконференция, приглашать прессу на мероприятия еще не планируется, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Очных мероприятий постепенно будет становиться больше. Базовым форматом пока остается ВКС (видеоконференцсвязь - ред.). Прессу пока звать не будем", - сказал Песков.Президент в среду впервые за несколько месяцев лично провел два крупных мероприятия в Кремле: встречу с сенаторами, где выступил, как говорят эксперты, с программной речью и побеседовал за круглым столом с атомщиками.В начале сентября пресс-секретарь президента сообщил журналистам, что ежегодная пресс-конференция Путина пока планируется в очном формате.Во время пандемии Путин для проведения мероприятий использовал формат видеоконференций.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, общество

Песков рассказал о формате мероприятий с участием Путина

19:07 23.09.2020 (обновлено: 19:24 23.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и научный руководитель Российского федерального ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Е. И. Забабахина Георгий Рыкованов
Президент РФ Владимир Путин и научный руководитель Российского федерального ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Е. И. Забабахина Георгий Рыкованов - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Очных мероприятий у президента РФ Владимира Путина постепенно будет становиться больше, но базовым форматом пока останется видеоконференция, приглашать прессу на мероприятия еще не планируется, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Очных мероприятий постепенно будет становиться больше. Базовым форматом пока остается ВКС (видеоконференцсвязь - ред.). Прессу пока звать не будем", - сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин выступает перед членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 15:23
Встречу Путина с сенаторами сравнили с посланием Федеральному собранию
Президент в среду впервые за несколько месяцев лично провел два крупных мероприятия в Кремле: встречу с сенаторами, где выступил, как говорят эксперты, с программной речью и побеседовал за круглым столом с атомщиками.
В начале сентября пресс-секретарь президента сообщил журналистам, что ежегодная пресс-конференция Путина пока планируется в очном формате.
Во время пандемии Путин для проведения мероприятий использовал формат видеоконференций.
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РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
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