Песков рассказал о формате мероприятий с участием Путина
19:07 23.09.2020 (обновлено: 19:24 23.09.2020)
589
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и научный руководитель Российского федерального ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Е. И. Забабахина Георгий Рыкованов
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Очных мероприятий у президента РФ Владимира Путина постепенно будет становиться больше, но базовым форматом пока останется видеоконференция, приглашать прессу на мероприятия еще не планируется, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Очных мероприятий постепенно будет становиться больше. Базовым форматом пока остается ВКС (видеоконференцсвязь - ред.). Прессу пока звать не будем", - сказал Песков.
Президент в среду впервые за несколько месяцев лично провел два крупных мероприятия в Кремле: встречу с сенаторами, где выступил, как говорят эксперты, с программной речью и побеседовал за круглым столом с атомщиками.
В начале сентября пресс-секретарь президента сообщил журналистам, что ежегодная пресс-конференция Путина пока планируется в очном формате.
Во время пандемии Путин для проведения мероприятий использовал формат видеоконференций.