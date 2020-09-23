https://ria.ru/20200923/putin-1577675128.html

Путин о словах, что шахтеры пойдут за ним: такое дорогого стоит

Президент России Владимир Путин отметил тяжесть шахтерского труда и назвал слова о том, что шахтеры пойдут за ним, важными: такие слова, как в народе говорят,... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T18:27

2020-09-23T18:27

2020-09-23T18:32

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> отметил тяжесть шахтерского труда и назвал слова о том, что шахтеры пойдут за ним, важными: такие слова, как в народе говорят, дорогого стоят."Такие слова, как в народе говорят, дорогого стоят. Мне это не просто приятно, это для меня очень важно. Что касается труда шахтеров, я знаю не понаслышке что это такое, со многими знаком лично. И в шахтах бывал, сложная, тяжелая работа. И мужественная", - сказал Путин на встрече с работниками атомной отрасли, когда один из участников встречи заверил президента, что "шахтеры точно пойдут за вами".

https://ria.ru/20200923/bednost-1577654986.html

Василий Кнутт Не пойдут. Теперь точно не пойдут. Можно в трясине утонуть или в рабство попасть. 35

Павел Пономарев много шахтеров знаю с разных видов добычи, ни один не пойдет 25

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество