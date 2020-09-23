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https://ria.ru/20200923/putin-1577675128.html
Путин о словах, что шахтеры пойдут за ним: такое дорогого стоит
Президент России Владимир Путин отметил тяжесть шахтерского труда и назвал слова о том, что шахтеры пойдут за ним, важными: такие слова, как в народе говорят,... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T18:27
2020-09-23T18:32
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> отметил тяжесть шахтерского труда и назвал слова о том, что шахтеры пойдут за ним, важными: такие слова, как в народе говорят, дорогого стоят."Такие слова, как в народе говорят, дорогого стоят. Мне это не просто приятно, это для меня очень важно. Что касается труда шахтеров, я знаю не понаслышке что это такое, со многими знаком лично. И в шахтах бывал, сложная, тяжелая работа. И мужественная", - сказал Путин на встрече с работниками атомной отрасли, когда один из участников встречи заверил президента, что "шахтеры точно пойдут за вами".
https://ria.ru/20200923/bednost-1577654986.html
Не пойдут. Теперь точно не пойдут. Можно в трясине утонуть или в рабство попасть.
35
много шахтеров знаю с разных видов добычи, ни один не пойдет
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7
РИА Новости
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владимир путин, общество

Путин о словах, что шахтеры пойдут за ним: такое дорогого стоит

18:27 23.09.2020 (обновлено: 18:32 23.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил тяжесть шахтерского труда и назвал слова о том, что шахтеры пойдут за ним, важными: такие слова, как в народе говорят, дорогого стоят.
"Такие слова, как в народе говорят, дорогого стоят. Мне это не просто приятно, это для меня очень важно. Что касается труда шахтеров, я знаю не понаслышке что это такое, со многими знаком лично. И в шахтах бывал, сложная, тяжелая работа. И мужественная", - сказал Путин на встрече с работниками атомной отрасли, когда один из участников встречи заверил президента, что "шахтеры точно пойдут за вами".
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 13:52
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Обсудить7
Владимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Не пойдут. Теперь точно не пойдут. Можно в трясине утонуть или в рабство попасть.
23 сентября, 18:29
Василий КнуттВасилий Кнутт
14100119
много шахтеров знаю с разных видов добычи, ни один не пойдет
23 сентября, 18:40
Павел ПономаревПавел Пономарев
13000111
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