https://ria.ru/20200923/putin-1577674057.html

Путин заявил, что производителям "за бугром" оказывают скрытую поддержку

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия оказывает поддержку своим производителям, не нарушая принципы ВТО, а "за бугром" производителям оказывается... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T18:08

2020-09-23T18:08

2020-09-23T18:52

владимир путин

безопасность

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577676244_0:0:3084:1735_1400x0_80_0_0_99fe34b58175f6e300ab3fe1ec28d75f.jpg

<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что Россия оказывает поддержку своим производителям, не нарушая принципы ВТО, а "за бугром" производителям оказывается скрытая поддержка."Вы наверняка знаете подход либеральной части наших экономистов, который заключается в том, что на отечественном рынке должна соблюдаться конкуренция. Тем не менее я с вами абсолютно согласен. Мы никогда не добьемся конкуренции, потому что там, за бугром, производителям постоянно оказывается скрытая поддержка, мы ее просто не видим", - сказал Путин на встрече с работниками атомной отрасли."А мы должны, не нарушая определенных принципов ВТО, оказывать поддержку своим производителям. Мы так и делаем, такие решения уже приняты. По объемам закупок, по квотированию отдельная тема", - добавил он.

https://ria.ru/20200923/avangard-1577671387.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, безопасность, экономика