https://ria.ru/20200923/putin-1577674057.html
Путин заявил, что производителям "за бугром" оказывают скрытую поддержку
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия оказывает поддержку своим производителям, не нарушая принципы ВТО, а "за бугром" производителям оказывается... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T18:08
2020-09-23T18:08
2020-09-23T18:52
владимир путин
безопасность
экономика
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что Россия оказывает поддержку своим производителям, не нарушая принципы ВТО, а "за бугром" производителям оказывается скрытая поддержка."Вы наверняка знаете подход либеральной части наших экономистов, который заключается в том, что на отечественном рынке должна соблюдаться конкуренция. Тем не менее я с вами абсолютно согласен. Мы никогда не добьемся конкуренции, потому что там, за бугром, производителям постоянно оказывается скрытая поддержка, мы ее просто не видим", - сказал Путин на встрече с работниками атомной отрасли."А мы должны, не нарушая определенных принципов ВТО, оказывать поддержку своим производителям. Мы так и делаем, такие решения уже приняты. По объемам закупок, по квотированию отдельная тема", - добавил он.
https://ria.ru/20200923/avangard-1577671387.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, безопасность, экономика