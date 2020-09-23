https://ria.ru/20200923/putin-1577672133.html

Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Владимир Путин на встрече с работниками атомной отрасли прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T17:48

2020-09-23T17:48

2020-09-24T01:28

мс-21

владимир путин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575820738_0:350:3018:2048_1400x0_80_0_0_ddbcb305bac8f1dd3e36eb18fb937a26.jpg

<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на встрече с работниками атомной отрасли прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21.Президент подчеркнул, что, благодаря присутствующим, Россия все равно закончит работу над этим самолетом, и все об этом знают."Но просто, чтоб попозже, чтобы наши самолетостроители вышли попозже с этим продуктом. А они уже к этому времени предполагают занять эти ниши и рынки", — добавил глава государства.МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года.На минувшей неделе Росавиация сообщила, что зарегистрировала заявку ПАО "Корпорация "Иркут" на сертификацию МС-21 с применением российских композитов. Уточняется, что разработчик к концу 2021 года планирует заменить "санкционные" материалы крыла, элементы оперения и центроплана.

https://ria.ru/20200629/1573636055.html

sedov7vlad А как же хвалёное импортозамещение которое которое только нам на пользу? Так и не наступило? На нефти и газе так же и сидим? Теперь пускай все запчасти на соседнем заводе пьяный дядя Вася точит.Хотя заводов то уже не осталось... 598

Арсений Новиков Меня удивляет наивность Путина. Он как буд то не в разведке служил а в ЖЖКе питерском...... Вот от куда проблемы у страны. Ему его партнёры лапши на уши навещают, потом обманут, он удивляется...... Караул. 588

313

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мс-21, владимир путин, экономика