https://ria.ru/20200923/putin-1577672133.html
Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
Владимир Путин на встрече с работниками атомной отрасли прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T17:48
2020-09-23T17:48
2020-09-24T01:28
мс-21
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на встрече с работниками атомной отрасли прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21.Президент подчеркнул, что, благодаря присутствующим, Россия все равно закончит работу над этим самолетом, и все об этом знают."Но просто, чтоб попозже, чтобы наши самолетостроители вышли попозже с этим продуктом. А они уже к этому времени предполагают занять эти ниши и рынки", — добавил глава государства.МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года.На минувшей неделе Росавиация сообщила, что зарегистрировала заявку ПАО "Корпорация "Иркут" на сертификацию МС-21 с применением российских композитов. Уточняется, что разработчик к концу 2021 года планирует заменить "санкционные" материалы крыла, элементы оперения и центроплана.
https://ria.ru/20200629/1573636055.html
sedov7vlad
А как же хвалёное импортозамещение которое которое только нам на пользу? Так и не наступило? На нефти и газе так же и сидим? Теперь пускай все запчасти на соседнем заводе пьяный дядя Вася точит.Хотя заводов то уже не осталось...
598
Арсений Новиков
Меня удивляет наивность Путина. Он как буд то не в разведке служил а в ЖЖКе питерском...... Вот от куда проблемы у страны. Ему его партнёры лапши на уши навещают, потом обманут, он удивляется...... Караул.
588
313
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мс-21, владимир путин, экономика
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Владимир Путин
на встрече с работниками атомной отрасли прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21.
"Вот вы занимаетесь работой в сфере оборонного комплекса. Но ничего не имеет общего с оборонным комплексом наш новый среднемагистральный самолет МС-21. Взяли и по соображениям недобросовестной конкуренции партнеры наши прекратили поставку нам соответствующих композитных материалов для крыла. Ну что это такое. Это просто хамство. На мировом рынке. С нарушением всех общепризнанных принципов и правил".
Президент подчеркнул, что, благодаря присутствующим, Россия все равно закончит работу над этим самолетом, и все об этом знают.
"Но просто, чтоб попозже, чтобы наши самолетостроители вышли попозже с этим продуктом. А они уже к этому времени предполагают занять эти ниши и рынки", — добавил глава государства.
МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года.
На минувшей неделе Росавиация сообщила, что зарегистрировала заявку ПАО "Корпорация "Иркут" на сертификацию МС-21 с применением российских композитов. Уточняется, что разработчик к концу 2021 года планирует заменить "санкционные" материалы крыла, элементы оперения и центроплана.