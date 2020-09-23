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Совфед приоритетно рассмотрит внесенные Путиным законопроекты
Совет Федерации РФ в приоритетном порядке рассмотрит внесенные президентом России Владимиром Путиным законопроекты для реализации изменений в Конституцию,... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T14:31
2020-09-23T14:31
валентина матвиенко
совет федерации рф
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совет Федерации</a> РФ в приоритетном порядке рассмотрит внесенные президентом России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> законопроекты для реализации изменений в Конституцию, заверила спикер верхней палаты парламента <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a>.Путин в среду встретился с сенаторами в Большом кремлевском дворце. Это первое столь масштабное очное мероприятие с момента начала пандемии коронавируса."Предстоит большая работа по адаптации значительного массива федерального законодательства к новым конституционным реалиям. Вчера вы уже внесли первый пакет законов. Мы, безусловно, рассмотрим их в приоритетном порядке", - заявила Матвиенко в ходе встречи, обращаясь к Путину.Она отметила, что такая же серьезная работа по внесению изменений в региональные и местные законы предстоит и парламентам субъектов РФ. "Совместно с Советом законодателей мы будем оказывать им необходимую практическую помощь", - пообещала спикер СФ.
https://ria.ru/20200914/konstitutsiya-1577227350.html
https://ria.ru/20200731/1575215709.html
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валентина матвиенко, совет федерации рф, владимир путин, политика

Совфед приоритетно рассмотрит внесенные Путиным законопроекты

14:31 23.09.2020
1206
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает перед членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Президент РФ Владимир Путин выступает перед членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Совет Федерации РФ в приоритетном порядке рассмотрит внесенные президентом России Владимиром Путиным законопроекты для реализации изменений в Конституцию, заверила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
Путин в среду встретился с сенаторами в Большом кремлевском дворце. Это первое столь масштабное очное мероприятие с момента начала пандемии коронавируса.
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 17:43
Основную часть проектов по реализации поправок к Конституции внесет Путин
"Предстоит большая работа по адаптации значительного массива федерального законодательства к новым конституционным реалиям. Вчера вы уже внесли первый пакет законов. Мы, безусловно, рассмотрим их в приоритетном порядке", - заявила Матвиенко в ходе встречи, обращаясь к Путину.
Она отметила, что такая же серьезная работа по внесению изменений в региональные и местные законы предстоит и парламентам субъектов РФ. "Совместно с Советом законодателей мы будем оказывать им необходимую практическую помощь", - пообещала спикер СФ.
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