https://ria.ru/20200923/putin-1577658514.html

Совфед приоритетно рассмотрит внесенные Путиным законопроекты

Совет Федерации РФ в приоритетном порядке рассмотрит внесенные президентом России Владимиром Путиным законопроекты для реализации изменений в Конституцию,... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T14:31

2020-09-23T14:31

2020-09-23T14:31

валентина матвиенко

совет федерации рф

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совет Федерации</a> РФ в приоритетном порядке рассмотрит внесенные президентом России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> законопроекты для реализации изменений в Конституцию, заверила спикер верхней палаты парламента <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a>.Путин в среду встретился с сенаторами в Большом кремлевском дворце. Это первое столь масштабное очное мероприятие с момента начала пандемии коронавируса."Предстоит большая работа по адаптации значительного массива федерального законодательства к новым конституционным реалиям. Вчера вы уже внесли первый пакет законов. Мы, безусловно, рассмотрим их в приоритетном порядке", - заявила Матвиенко в ходе встречи, обращаясь к Путину.Она отметила, что такая же серьезная работа по внесению изменений в региональные и местные законы предстоит и парламентам субъектов РФ. "Совместно с Советом законодателей мы будем оказывать им необходимую практическую помощь", - пообещала спикер СФ.

https://ria.ru/20200914/konstitutsiya-1577227350.html

https://ria.ru/20200731/1575215709.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина матвиенко, совет федерации рф, владимир путин, политика