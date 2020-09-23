https://ria.ru/20200923/putin-1577656345.html
Путин призвал вернуться к проектам развития страны
В следующем году нужно активнее возвращаться к проектам развития страны по мере преодоления последствий коронавируса, заявил президент России Владимир Путин в... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T14:05
2020-09-23T14:05
2020-09-23T14:33
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577654773_0:0:2869:1615_1400x0_80_0_0_0cb7efcc7fb1fcfd0300b1c450c633a4.jpg
<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> В следующем году нужно активнее возвращаться к проектам развития страны по мере преодоления последствий <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">коронавируса</a>, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в ходе встречи с сенаторами."Сохраняя ответственную бюджетную политику, устойчивость всей системы государственных финансов, уже в следующем году от преодоления последствий эпидемии, восстановления экономики мы должны вновь активнее возвращаться к проектам развития, смотреть в будущее, сосредоточиться на достижении национальных целей развития", - сказал он.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577654773_138:0:2869:2048_1400x0_80_0_0_b4de123dd5d8a733c80e9d1e8110c6e1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество