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Путин назвал нравственно обоснованным решение по НДФЛ для богатых
Решение о повышении НДФЛ для богатых является справедливым и нравственно обоснованным, заявил в среду президент РФ Владимир Путин на встрече с сенаторами. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T13:55
2020-09-23T14:12
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Решение о повышении НДФЛ для богатых является справедливым и нравственно обоснованным, заявил в среду президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на встрече с сенаторами."Еще одно решение в сфере налоговой политики, которое я считаю справедливым и нравственно обоснованным, об этом мы долго говорили и долго держали 13% НДФЛ. И правильно делали, потому что когда мы ввели плоскую шкалу, собираемость налогов в стране резко подросла. Поэтому все мы сделали правильно. Ситуация изменилась, и с 1 января с суммы дохода граждан, превышающей 5 миллионов рублей в год, будет уплачиваться повышенный налог на доход в размере 15%", - заявил Путин.По его словам, это даст дополнительно порядка 60 миллиардов рублей в бюджет.
https://ria.ru/20200923/nalog-1577652877.html
7
РИА Новости
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владимир путин, экономика

Путин назвал нравственно обоснованным решение по НДФЛ для богатых

13:55 23.09.2020 (обновлено: 14:12 23.09.2020)
1722
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает перед членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Президент РФ Владимир Путин выступает перед членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Решение о повышении НДФЛ для богатых является справедливым и нравственно обоснованным, заявил в среду президент РФ Владимир Путин на встрече с сенаторами.
"Еще одно решение в сфере налоговой политики, которое я считаю справедливым и нравственно обоснованным, об этом мы долго говорили и долго держали 13% НДФЛ. И правильно делали, потому что когда мы ввели плоскую шкалу, собираемость налогов в стране резко подросла. Поэтому все мы сделали правильно. Ситуация изменилась, и с 1 января с суммы дохода граждан, превышающей 5 миллионов рублей в год, будет уплачиваться повышенный налог на доход в размере 15%", - заявил Путин.
По его словам, это даст дополнительно порядка 60 миллиардов рублей в бюджет.
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