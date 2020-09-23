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https://ria.ru/20200923/putin-1577653004.html
Путин поручил разработать критерии поддержки нуждающихся семей
Правительство России должно разработать четкие критерии поддержки семей с доходом ниже прожиточного минимума, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T13:32
2020-09-23T13:53
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Правительство России должно разработать четкие критерии поддержки семей с доходом ниже прожиточного минимума, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на встрече с сенаторами."Для семей с низкими доходами, со сложной материальной ситуацией, у нас предусмотрены ежемесячные выплаты на детей. В общей сложности эти меры поддержки охватывают 4 миллиона 850 тысяч детей до 7 лет включительно. Выплата на ребенка от рождения до 3 лет составляет 1 прожиточный минимум для детей в конкретном регионе", - рассказал Путин.С 1 января текущего года, добавил президент, также предусмотрена выплата для детей от 3 до 7 лет включительно. "Ее размер пока составляет половину регионального прожиточного минимума для детей в конкретном регионе. В среднем по стране, может быть не очень приятная цифра, мы все время об этом говорим, не цифра, а понятие - в среднем, но другого мы, к сожалению, придумать не можем, в среднем это 5,5 тысяч рублей", - отметил он.Эта выплата, напомнил Путин, "начисляется за период, начиная с января, но сами деньги семьи должны были получить в июле после решения всех организационных вопросов". "Однако учитывая сложную ситуацию, связанную с эпидемией, все формальности были выполнены максимально быстро и семьи получили выплату за первое полугодие сразу, разово, раньше срока на месяц, уже в июне", - подчеркнул он."В январе в послании я сказал также и потом неоднократно это повторял, мы посмотрим, как будет работать эта мера, насколько ее достаточно для конкретной семьи, и сделаем следующий шаг. Именно так мы и обязаны поступить. Поэтому прошу при работе над бюджетом предусмотреть возможность увеличения размера такой выплаты, начиная с 2021 года", - сказал президент."Правительство должно определить четкие, понятные, справедливые критерии предоставления дополнительных мер поддержки для тех семей, ежемесячный доход которых не достиг одного прожиточного минимума на человека в регионе. Такие семьи есть, несмотря на повышение этой выплаты. Вот по этим семьям должны быть приняты дополнительные решения. И еще раз повторю, это должен быть простой, удобный, понятный для всех механизм", - заявил Путин.Путин в среду встречается в Большом кремлевском дворце с членами верхней палаты парламента. Это первое столь масштабное очное мероприятие с момента начала пандемии коронавируса.
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владимир путин, общество

Путин поручил разработать критерии поддержки нуждающихся семей

13:32 23.09.2020 (обновлено: 13:53 23.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с автором гиперзвукового боевого блока "Авангард" Гербертом Ефремовым
Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с автором гиперзвукового боевого блока Авангард Гербертом Ефремовым - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Правительство России должно разработать четкие критерии поддержки семей с доходом ниже прожиточного минимума, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сенаторами.
"Для семей с низкими доходами, со сложной материальной ситуацией, у нас предусмотрены ежемесячные выплаты на детей. В общей сложности эти меры поддержки охватывают 4 миллиона 850 тысяч детей до 7 лет включительно. Выплата на ребенка от рождения до 3 лет составляет 1 прожиточный минимум для детей в конкретном регионе", - рассказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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С 1 января текущего года, добавил президент, также предусмотрена выплата для детей от 3 до 7 лет включительно. "Ее размер пока составляет половину регионального прожиточного минимума для детей в конкретном регионе. В среднем по стране, может быть не очень приятная цифра, мы все время об этом говорим, не цифра, а понятие - в среднем, но другого мы, к сожалению, придумать не можем, в среднем это 5,5 тысяч рублей", - отметил он.
Эта выплата, напомнил Путин, "начисляется за период, начиная с января, но сами деньги семьи должны были получить в июле после решения всех организационных вопросов". "Однако учитывая сложную ситуацию, связанную с эпидемией, все формальности были выполнены максимально быстро и семьи получили выплату за первое полугодие сразу, разово, раньше срока на месяц, уже в июне", - подчеркнул он.
"В январе в послании я сказал также и потом неоднократно это повторял, мы посмотрим, как будет работать эта мера, насколько ее достаточно для конкретной семьи, и сделаем следующий шаг. Именно так мы и обязаны поступить. Поэтому прошу при работе над бюджетом предусмотреть возможность увеличения размера такой выплаты, начиная с 2021 года", - сказал президент.
"Правительство должно определить четкие, понятные, справедливые критерии предоставления дополнительных мер поддержки для тех семей, ежемесячный доход которых не достиг одного прожиточного минимума на человека в регионе. Такие семьи есть, несмотря на повышение этой выплаты. Вот по этим семьям должны быть приняты дополнительные решения. И еще раз повторю, это должен быть простой, удобный, понятный для всех механизм", - заявил Путин.
Путин в среду встречается в Большом кремлевском дворце с членами верхней палаты парламента. Это первое столь масштабное очное мероприятие с момента начала пандемии коронавируса.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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