https://ria.ru/20200923/putin-1577652735.html

Путин обратился к правительству и парламенту

Владимир Путин встретился с членами Совета Федерации перед началом осенней сессии верхней палаты российского парламента. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T13:27

2020-09-23T13:27

2020-09-23T15:53

общество

владимир путин

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> встретился с членами Совета Федерации перед началом осенней сессии верхней палаты российского парламента.О поддержке россиянОбращаясь к сенаторам, президент отметил, что им предстоит рассмотреть крайне значимые и принципиальные вопросы для граждан.Однако ситуация с безработицей остается напряженной: ее уровень продолжил рост в августе и сейчас превысил шесть процентов экономически активного населения. Поэтому, подчеркнул глава государства, прежде всего нужно помочь гражданам с низким доходом преодолеть сложные жизненные обстоятельства, изменить свою жизнь. "Для семей с низкими доходами, со сложной материальной ситуацией, у нас предусмотрены ежемесячные выплаты на детей. В общей сложности эти меры поддержки охватывают четыре миллиона 850 тысяч детей до семи лет включительно. Выплата на ребенка от рождения до трех лет составляет один прожиточный минимум для детей в конкретном регионе", — рассказал Путин.С 1 января, добавил он, также предусмотрена выплата для детей от трех до семи лет, хотя ее размер пока составляет половину регионального прожиточного минимума на ребенка в конкретном регионе. "В среднем по стране, может быть, не очень приятная цифра, мы все время об этом говорим, не цифра, а понятие — в среднем, но другого мы, к сожалению, придумать не можем, в среднем это 5,5 тысячи рублей. <...> В январе в послании я сказал также и потом неоднократно это повторял, мы посмотрим, как будет работать эта мера, насколько ее достаточно для конкретной семьи, и сделаем следующий шаг. <...> Поэтому прошу при работе над бюджетом предусмотреть возможность увеличения размера такой выплаты начиная с 2021 года", — сказал глава государства.Он заверил, что все программы по поддержке российских семей и социальные обязательства, несмотря на трудности, профинансируют в полном объеме. Кроме того, власти продолжат поддерживать предприятия ключевых отраслей экономики, а также малый и средний бизнес. Об экономике и бюджетеПо словам Путина, российская экономика и бюджет не зависят критически от колебаний нефтяных котировок.Президент сообщил, что в 2021 году доля нефтегазовых доходов бюджета впервые в современной истории России снизится до трети."Если в 2011 году доходы от углеводородов составляли половину всех доходов бюджета, то в 2021 году их доля снизится до одной трети. Соответственно, доля ненефтегазовых доходов бюджета возрастет до 70%", — объяснил российский лидер.О борьбе с коронавирусом"В период эпидемии мы все по-особому почувствовали, осознали ценность каждой человеческой жизни, значимость героического труда медицинских работников и, конечно, огромную роль для общества, для страны эффективной системы здравоохранения. За прошедшие месяцы ее возможности существенно возросли", — отметил Путин.Сегодня российская система здравоохранения готова эффективно противостоять коронавирусной инфекции и сезонному всплеску простудных заболеваний, добавил президент.Кроме того, вскоре будет зарегистрирована вторая российская вакцина от COVID-19 — разработанная в государственном научном центре "Вектор", рассказал Путин. О поправках в КонституциюРоссияне должны ощутить на себе все права, предусмотренные поправками в Конституцию, заявил Путин.По словам президента, смысл конституционных новаций в том, чтобы на десятилетия вперед "зафиксировать фундаментальные основы устойчивого развития страны". "Это историческая преемственность, моральные ценности, это надежные социальные гарантии, повышение роли гражданского общества. Наконец, это укрепление и совершенствование баланса, равновесия между всеми ветвями власти при сохранении России как сильной президентской республики", — подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20200625/1573442118.html

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https://ria.ru/20200923/neft-1577653636.html

https://ria.ru/20200922/oon-1577630251.html

ВАСИЛИЙ ЗАТОЧКИН Государство не может отвечать за Центробанк РФ.Центробанк не подчиняется государственным органам это прописано в конституции.Нужен ещё одн или два референдума что бы до конца вычистить статьи которые наносят вред всем жителям России . 674

epsilon Нет зависимости у них от колебаний нефти. Зато у остальных есть. В 2,5 раза беднее стал с 2014. Доллар к 77 движется. 97

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин: "Граждане должны в полной мере ощущать действия принятых поправок" Россияне должны ощутить на себе все права, предусмотренные поправками в Конституцию, заявил Путин. "То, что мы говорили, и то, что мы формулировали в Основном законе, должно отражаться в текущем законодательстве и, безусловно, в повседневной жизни граждан. Запросы людей должны найти отражение в нашем финансовом документе — федеральном бюджете", — объяснил глава государства. 2020-09-23T13:27 true PT0M33S

Путин: "Все программы по поддержке российских семей будут профинансированы в полном объеме" Путин: "Все программы по поддержке российских семей будут профинансированы в полном объеме" 2020-09-23T13:27 true PT0M45S

Путин: "Смысл конституционных новаций – зафиксировать основы устойчивого развития страны" Конституционные поправки обеспечивают сохранение России как сильной президентской республики, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сенаторами. "Суть, смысл конституционных новаций состоит в том, чтобы на десятилетия вперед зафиксировать фундаментальные основы устойчивого развития страны. Это историческая преемственность, моральные ценности, это надежные социальные гарантии, повышение роли гражданского общества. Наконец, это укрепление и совершенствование баланса, равновесия между всеми ветвями власти при сохранении России как сильной президентской республики", - сказал Путин. 2020-09-23T13:27 true PT0M35S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин