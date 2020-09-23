https://ria.ru/20200923/putin-1577652735.html
Путин обратился к правительству и парламенту
Владимир Путин встретился с членами Совета Федерации перед началом осенней сессии верхней палаты российского парламента. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T13:27
2020-09-23T13:27
2020-09-23T15:53
общество
владимир путин
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> встретился с членами Совета Федерации перед началом осенней сессии верхней палаты российского парламента.О поддержке россиянОбращаясь к сенаторам, президент отметил, что им предстоит рассмотреть крайне значимые и принципиальные вопросы для граждан.Однако ситуация с безработицей остается напряженной: ее уровень продолжил рост в августе и сейчас превысил шесть процентов экономически активного населения. Поэтому, подчеркнул глава государства, прежде всего нужно помочь гражданам с низким доходом преодолеть сложные жизненные обстоятельства, изменить свою жизнь. "Для семей с низкими доходами, со сложной материальной ситуацией, у нас предусмотрены ежемесячные выплаты на детей. В общей сложности эти меры поддержки охватывают четыре миллиона 850 тысяч детей до семи лет включительно. Выплата на ребенка от рождения до трех лет составляет один прожиточный минимум для детей в конкретном регионе", — рассказал Путин.С 1 января, добавил он, также предусмотрена выплата для детей от трех до семи лет, хотя ее размер пока составляет половину регионального прожиточного минимума на ребенка в конкретном регионе. "В среднем по стране, может быть, не очень приятная цифра, мы все время об этом говорим, не цифра, а понятие — в среднем, но другого мы, к сожалению, придумать не можем, в среднем это 5,5 тысячи рублей. <...> В январе в послании я сказал также и потом неоднократно это повторял, мы посмотрим, как будет работать эта мера, насколько ее достаточно для конкретной семьи, и сделаем следующий шаг. <...> Поэтому прошу при работе над бюджетом предусмотреть возможность увеличения размера такой выплаты начиная с 2021 года", — сказал глава государства.Он заверил, что все программы по поддержке российских семей и социальные обязательства, несмотря на трудности, профинансируют в полном объеме. Кроме того, власти продолжат поддерживать предприятия ключевых отраслей экономики, а также малый и средний бизнес. Об экономике и бюджетеПо словам Путина, российская экономика и бюджет не зависят критически от колебаний нефтяных котировок.Президент сообщил, что в 2021 году доля нефтегазовых доходов бюджета впервые в современной истории России снизится до трети."Если в 2011 году доходы от углеводородов составляли половину всех доходов бюджета, то в 2021 году их доля снизится до одной трети. Соответственно, доля ненефтегазовых доходов бюджета возрастет до 70%", — объяснил российский лидер.О борьбе с коронавирусом"В период эпидемии мы все по-особому почувствовали, осознали ценность каждой человеческой жизни, значимость героического труда медицинских работников и, конечно, огромную роль для общества, для страны эффективной системы здравоохранения. За прошедшие месяцы ее возможности существенно возросли", — отметил Путин.Сегодня российская система здравоохранения готова эффективно противостоять коронавирусной инфекции и сезонному всплеску простудных заболеваний, добавил президент.Кроме того, вскоре будет зарегистрирована вторая российская вакцина от COVID-19 — разработанная в государственном научном центре "Вектор", рассказал Путин. О поправках в КонституциюРоссияне должны ощутить на себе все права, предусмотренные поправками в Конституцию, заявил Путин.По словам президента, смысл конституционных новаций в том, чтобы на десятилетия вперед "зафиксировать фундаментальные основы устойчивого развития страны". "Это историческая преемственность, моральные ценности, это надежные социальные гарантии, повышение роли гражданского общества. Наконец, это укрепление и совершенствование баланса, равновесия между всеми ветвями власти при сохранении России как сильной президентской республики", — подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20200625/1573442118.html
https://ria.ru/20200717/1574489120.html
https://ria.ru/20200923/neft-1577653636.html
https://ria.ru/20200922/oon-1577630251.html
ВАСИЛИЙ ЗАТОЧКИН
Государство не может отвечать за Центробанк РФ.Центробанк не подчиняется государственным органам это прописано в конституции.Нужен ещё одн или два референдума что бы до конца вычистить статьи которые наносят вред всем жителям России .
674
epsilon
Нет зависимости у них от колебаний нефти. Зато у остальных есть. В 2,5 раза беднее стал с 2014. Доллар к 77 движется.
97
76
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Путин: "Граждане должны в полной мере ощущать действия принятых поправок"
Россияне должны ощутить на себе все права, предусмотренные поправками в Конституцию, заявил Путин. "То, что мы говорили, и то, что мы формулировали в Основном законе, должно отражаться в текущем законодательстве и, безусловно, в повседневной жизни граждан. Запросы людей должны найти отражение в нашем финансовом документе — федеральном бюджете", — объяснил глава государства.
2020-09-23T13:27
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PT0M33S
Путин: "Все программы по поддержке российских семей будут профинансированы в полном объеме"
Путин: "Все программы по поддержке российских семей будут профинансированы в полном объеме"
2020-09-23T13:27
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PT0M45S
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Путин: "Смысл конституционных новаций – зафиксировать основы устойчивого развития страны"
Конституционные поправки обеспечивают сохранение России как сильной президентской республики, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сенаторами. "Суть, смысл конституционных новаций состоит в том, чтобы на десятилетия вперед зафиксировать фундаментальные основы устойчивого развития страны. Это историческая преемственность, моральные ценности, это надежные социальные гарантии, повышение роли гражданского общества. Наконец, это укрепление и совершенствование баланса, равновесия между всеми ветвями власти при сохранении России как сильной президентской республики", - сказал Путин.
2020-09-23T13:27
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PT0M35S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Владимир Путин
встретился с членами Совета Федерации перед началом осенней сессии верхней палаты российского парламента.
О поддержке россиян
Обращаясь к сенаторам, президент отметил, что им предстоит рассмотреть крайне значимые и принципиальные вопросы для граждан.
"Начать эту встречу хотел бы со слов благодарности верхней палате парламента за ответственную, слаженную работу в сложнейший период эпидемии, за оперативное принятие законодательных актов, направленных на поддержку семей с детьми, отечественного бизнеса, предприятий реального сектора экономики", — сказал российский лидер.
Однако ситуация с безработицей остается напряженной: ее уровень продолжил рост в августе и сейчас превысил шесть процентов экономически активного населения. Поэтому, подчеркнул глава государства, прежде всего нужно помочь гражданам с низким доходом преодолеть сложные жизненные обстоятельства, изменить свою жизнь.
"Для семей с низкими доходами, со сложной материальной ситуацией, у нас предусмотрены ежемесячные выплаты на детей. В общей сложности эти меры поддержки охватывают четыре миллиона 850 тысяч детей до семи лет включительно. Выплата на ребенка от рождения до трех лет составляет один прожиточный минимум для детей в конкретном регионе", — рассказал Путин.
С 1 января, добавил он, также предусмотрена выплата для детей от трех до семи лет, хотя ее размер пока составляет половину регионального прожиточного минимума на ребенка в конкретном регионе.
"В среднем по стране, может быть, не очень приятная цифра, мы все время об этом говорим, не цифра, а понятие — в среднем, но другого мы, к сожалению, придумать не можем, в среднем это 5,5 тысячи рублей. <...> В январе в послании я сказал также и потом неоднократно это повторял, мы посмотрим, как будет работать эта мера, насколько ее достаточно для конкретной семьи, и сделаем следующий шаг. <...> Поэтому прошу при работе над бюджетом предусмотреть возможность увеличения размера такой выплаты начиная с 2021 года", — сказал глава государства.
Он заверил, что все программы по поддержке российских семей и социальные обязательства, несмотря на трудности, профинансируют в полном объеме. Кроме того, власти продолжат поддерживать предприятия ключевых отраслей экономики, а также малый и средний бизнес.
"Ресурсы у нас для этого есть. В период эпидемии с ее сложнейшими экономическими последствиями в мире, да и у нас в стране, а также несмотря на резкое падение цен на нефть, <...> мы смогли существенно нарастить государственные расходы, поддержать граждан и экономику. Сделали это благодаря низкому уровню государственного долга и ранее накопленным финансовым резервам", — напомнил президент.
Об экономике и бюджете
По словам Путина, российская экономика и бюджет не зависят критически от колебаний нефтяных котировок.
"В нашей экономике и бюджете сейчас нет критической зависимости от колебаний нефтяных котировок. Я сказал, что это основной источник поступления от углеводородов, но критической зависимости, конечно, уже нет", — сказал он.
Президент сообщил, что в 2021 году доля нефтегазовых доходов бюджета впервые в современной истории России снизится до трети.
"Если в 2011 году доходы от углеводородов составляли половину всех доходов бюджета, то в 2021 году их доля снизится до одной трети. Соответственно, доля ненефтегазовых доходов бюджета возрастет до 70%", — объяснил российский лидер.
О борьбе с коронавирусом
"В период эпидемии мы все по-особому почувствовали, осознали ценность каждой человеческой жизни, значимость героического труда медицинских работников и, конечно, огромную роль для общества, для страны эффективной системы здравоохранения. За прошедшие месяцы ее возможности существенно возросли", — отметил Путин.
Сегодня российская система здравоохранения готова эффективно противостоять коронавирусной инфекции и сезонному всплеску простудных заболеваний, добавил президент.
"Построены и введены в эксплуатацию новые медицинские центры, которые готовы функционировать как современный инфекционный стационар, создан резерв лекарств и средств защиты. Наши ученые первые создали вакцину, которая способна защитить от коронавируса. <...> Врачи освоили эффективные методы профилактики и лечения. <...> Учитываем здесь все возможные риски, будем, как и прежде, работать на опережение", — сообщил он.
Кроме того, вскоре будет зарегистрирована вторая российская вакцина от COVID-19 — разработанная в государственном научном центре "Вектор", рассказал Путин.
О поправках в Конституцию
Россияне должны ощутить на себе все права, предусмотренные поправками в Конституцию, заявил Путин.
"То, что мы говорили, и то, что мы формулировали в Основном законе, должно отражаться в текущем законодательстве и, безусловно, в повседневной жизни граждан. Запросы людей должны найти отражение в нашем финансовом документе — федеральном бюджете", — объяснил глава государства.
По словам президента, смысл конституционных новаций в том, чтобы на десятилетия вперед "зафиксировать фундаментальные основы устойчивого развития страны".
"Это историческая преемственность, моральные ценности, это надежные социальные гарантии, повышение роли гражданского общества. Наконец, это укрепление и совершенствование баланса, равновесия между всеми ветвями власти при сохранении России как сильной президентской республики", — подчеркнул Путин.