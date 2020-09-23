https://ria.ru/20200923/putin-1577652361.html

Путин объяснил сенаторам смысл поправок в Конституцию

Конституционные поправки обеспечивают сохранение России как сильной президентской республики, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сенаторами. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T13:25

2020-09-23T13:25

2020-09-23T14:33

конституция рф

владимир путин

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Конституционные поправки обеспечивают сохранение России как сильной президентской республики, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на встрече с сенаторами."Суть, смысл конституционных новаций состоит в том, чтобы на десятилетия вперед зафиксировать фундаментальные основы устойчивого развития страны. Это историческая преемственность, моральные ценности, это надежные социальные гарантии, повышение роли гражданского общества. Наконец, это укрепление и совершенствование баланса, равновесия между всеми ветвями власти при сохранении России как сильной президентской республики", - сказал Путин.

https://ria.ru/20200902/kurily-1576619653.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

конституция рф, владимир путин, в мире