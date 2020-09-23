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https://ria.ru/20200923/putin-1577652361.html
Путин объяснил сенаторам смысл поправок в Конституцию
Конституционные поправки обеспечивают сохранение России как сильной президентской республики, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сенаторами. РИА Новости, 23.09.2020
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конституция рф
владимир путин
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Конституционные поправки обеспечивают сохранение России как сильной президентской республики, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на встрече с сенаторами."Суть, смысл конституционных новаций состоит в том, чтобы на десятилетия вперед зафиксировать фундаментальные основы устойчивого развития страны. Это историческая преемственность, моральные ценности, это надежные социальные гарантии, повышение роли гражданского общества. Наконец, это укрепление и совершенствование баланса, равновесия между всеми ветвями власти при сохранении России как сильной президентской республики", - сказал Путин.
https://ria.ru/20200902/kurily-1576619653.html
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конституция рф, владимир путин, в мире

Путин объяснил сенаторам смысл поправок в Конституцию

13:25 23.09.2020 (обновлено: 14:33 23.09.2020)
896
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Конституционные поправки обеспечивают сохранение России как сильной президентской республики, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сенаторами.
"Суть, смысл конституционных новаций состоит в том, чтобы на десятилетия вперед зафиксировать фундаментальные основы устойчивого развития страны. Это историческая преемственность, моральные ценности, это надежные социальные гарантии, повышение роли гражданского общества. Наконец, это укрепление и совершенствование баланса, равновесия между всеми ветвями власти при сохранении России как сильной президентской республики", - сказал Путин.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 11:36Голосование по поправкам в Конституцию
Медведев отметил влияние поправок в Конституцию на переговоры по Курилам
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Конституция РФВладимир ПутинВ мире
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