https://ria.ru/20200923/putin-1577645137.html
Встреча Владимира Путина с членами Совета Федерации. Трансляция
Президент Владимир Путин встречается с членами Совета Федерации. Мероприятие приурочено к началу осенней сессии верхней палаты российского парламента. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T13:22
2020-09-23T13:22
2020-09-23T13:22
совет федерации рф
владимир путин
политика
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Президент Владимир Путин встречается с членами Совета Федерации. Мероприятие приурочено к началу осенней сессии верхней палаты российского парламента.Это первая встреча главы государства с сенаторами после изменений, внесенных в Конституцию и затронувших, в частности, ряд статей, которые регламентируют деятельность Совфеда.
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: Встреча Владимира Путина с членами Совета Федерации
LIVE: Встреча Владимира Путина с членами Совета Федерации
2020-09-23T13:22
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, совет федерации рф, владимир путин, политика