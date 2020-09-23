https://ria.ru/20200923/putin-1577645137.html

Встреча Владимира Путина с членами Совета Федерации. Трансляция

Президент Владимир Путин встречается с членами Совета Федерации. Мероприятие приурочено к началу осенней сессии верхней палаты российского парламента. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T13:22

2020-09-23T13:22

2020-09-23T13:22

совет федерации рф

владимир путин

политика

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Президент Владимир Путин встречается с членами Совета Федерации. Мероприятие приурочено к началу осенней сессии верхней палаты российского парламента.Это первая встреча главы государства с сенаторами после изменений, внесенных в Конституцию и затронувших, в частности, ряд статей, которые регламентируют деятельность Совфеда.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, совет федерации рф, владимир путин, политика