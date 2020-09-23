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Встреча Владимира Путина с членами Совета Федерации. Трансляция
Президент Владимир Путин встречается с членами Совета Федерации. Мероприятие приурочено к началу осенней сессии верхней палаты российского парламента. РИА Новости, 23.09.2020
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совет федерации рф
владимир путин
политика
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Президент Владимир Путин встречается с членами Совета Федерации. Мероприятие приурочено к началу осенней сессии верхней палаты российского парламента.Это первая встреча главы государства с сенаторами после изменений, внесенных в Конституцию и затронувших, в частности, ряд статей, которые регламентируют деятельность Совфеда.
3
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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LIVE: Встреча Владимира Путина с членами Совета Федерации
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видео, совет федерации рф, владимир путин, политика
Встреча Владимира Путина с членами Совета Федерации. Трансляция
Президент Владимир Путин встречается с членами Совета Федерации. Мероприятие приурочено к началу осенней сессии верхней палаты российского парламента.
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Встреча Владимира Путина с членами Совета Федерации. Трансляция

13:22 23.09.2020
1512
Читать ria.ru в
Президент Владимир Путин встречается с членами Совета Федерации. Мероприятие приурочено к началу осенней сессии верхней палаты российского парламента.
Это первая встреча главы государства с сенаторами после изменений, внесенных в Конституцию и затронувших, в частности, ряд статей, которые регламентируют деятельность Совфеда.
19101115
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Совет Федерации РФВладимир ПутинПолитика
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