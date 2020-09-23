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Зеленский рассказал о контактах с Путиным
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал о характере контактов со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Как он отметил в интервью словацкому... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T11:59
2020-09-23T12:47
европа
украина
владимир зеленский
владимир путин
в мире
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<strong>КИЕВ, 23 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Украинский президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> рассказал о характере контактов со своим российским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>. Как он отметил в интервью словацкому изданию <a href="https://hnonline.sk/">Hospodárske</a>, "есть различные форматы общения".Зеленский отметил, что его коммуникация с Путиным "ограничена, но предметная".
https://ria.ru/20200727/1574978011.html
хоть бы не смешил...
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Близкие контакты третьей степени
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европа
украина
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европа, украина, владимир зеленский, владимир путин, в мире

Зеленский рассказал о контактах с Путиным

11:59 23.09.2020 (обновлено: 12:47 23.09.2020)
6793
© AP Photo / Ian LangsdonПрезидент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© AP Photo / Ian Langsdon
Читать ria.ru в
КИЕВ, 23 сен — РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский рассказал о характере контактов со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Как он отметил в интервью словацкому изданию Hospodárske, "есть различные форматы общения".

"Это и "нормандский" четырехсторонний формат, и двусторонний формат: когда есть такая необходимость, мы говорим напрямую. Это помогает найти нужные решения, важные не только для Украины, но и для всей Европы", — заявил украинский лидер.

Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.07.2020
27 июля, 13:18
В Кремле оценили телефонный разговор Путина и Зеленского
Зеленский отметил, что его коммуникация с Путиным "ограничена, но предметная".

"Как перфекционист я хотел бы большей эффективности от нашего диалога", — добавил он.

921332557
Обсудить7
ЕвропаУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВ мире
Популярные комментарии
хоть бы не смешил...
23 сентября, 12:22
О Ольга Занкова
3540000
Близкие контакты третьей степени
23 сентября, 12:00
ДНДенис Носков
5261000
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