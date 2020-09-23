https://ria.ru/20200923/putin-1577643576.html

Зеленский рассказал о контактах с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал о характере контактов со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Как он отметил в интервью словацкому... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T11:59

2020-09-23T11:59

2020-09-23T12:47

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владимир зеленский

владимир путин

в мире

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<strong>КИЕВ, 23 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Украинский президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> рассказал о характере контактов со своим российским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>. Как он отметил в интервью словацкому изданию <a href="https://hnonline.sk/">Hospodárske</a>, "есть различные форматы общения".Зеленский отметил, что его коммуникация с Путиным "ограничена, но предметная".

https://ria.ru/20200727/1574978011.html

Ольга Занкова хоть бы не смешил... 39

Денис Носков Близкие контакты третьей степени 32

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европа

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европа, украина, владимир зеленский, владимир путин, в мире