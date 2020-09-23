https://ria.ru/20200923/putin-1577643051.html

Слуцкий назвал речь Путина на Генассамблее ООН примиряющей и объединяющей

Выступление президента России Владимира Путина на Генассамблее ООН отличает конструктивный подход, который объединяет тех, у кого может быть разный взгляд на... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T11:49

2020-09-23T11:49

2020-09-23T11:49

леонид слуцкий

генеральная ассамблея оон

госдума рф

владимир путин

оон

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Выступление президента России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимира Путина</a> на Генассамблее ООН отличает конструктивный подход, который объединяет тех, у кого может быть разный взгляд на будущее ООН, считает глава комитета Госдумы по международным делам <a href="https://ria.ru/person_LeonidSluckijj" target="_blank">Леонид Слуцкий</a>.Выступление Путина на 75-й сессии <a href="https://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON" target="_blank">Генассамблеи ООН</a> состоялось во вторник."Речь, которая призвана стирать разделительные линии между оппонентами на площадке ООН, дабы все, к кому эта речь обращена, действительно поняли и согласились, что ООН является вершиной мировой архитектуры, и если мы хотим сохранить мир многополярный, с главенствующей ролью ООН безопасным и стабильным, то следует не каким-то образом реформировать организацию, а поддерживать ее ключевую роль в мировых делах. И все выступление было пронизано именно этим конструктивным подходом, который объединяет тех, у кого сегодня может быть разная позиция на будущее ООН", - сказал Слуцкий в эфире телеканала "<a href="https://xn--b1agj9af.xn--80aswg/" target="_blank">Россия 24</a>".Парламентарий отметил, что это никоим образом не жесткая и обвинительная речь, как, например, было в 2015 году, а речь примиряющая и объединяющая.

https://ria.ru/20200923/vaktsina_oon-1577632861.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид слуцкий, генеральная ассамблея оон, госдума рф, владимир путин, оон, в мире