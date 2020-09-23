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https://ria.ru/20200923/putin-1577643051.html
Слуцкий назвал речь Путина на Генассамблее ООН примиряющей и объединяющей
Выступление президента России Владимира Путина на Генассамблее ООН отличает конструктивный подход, который объединяет тех, у кого может быть разный взгляд на... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T11:49
2020-09-23T11:49
леонид слуцкий
генеральная ассамблея оон
госдума рф
владимир путин
оон
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Выступление президента России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимира Путина</a> на Генассамблее ООН отличает конструктивный подход, который объединяет тех, у кого может быть разный взгляд на будущее ООН, считает глава комитета Госдумы по международным делам <a href="https://ria.ru/person_LeonidSluckijj" target="_blank">Леонид Слуцкий</a>.Выступление Путина на 75-й сессии <a href="https://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON" target="_blank">Генассамблеи ООН</a> состоялось во вторник."Речь, которая призвана стирать разделительные линии между оппонентами на площадке ООН, дабы все, к кому эта речь обращена, действительно поняли и согласились, что ООН является вершиной мировой архитектуры, и если мы хотим сохранить мир многополярный, с главенствующей ролью ООН безопасным и стабильным, то следует не каким-то образом реформировать организацию, а поддерживать ее ключевую роль в мировых делах. И все выступление было пронизано именно этим конструктивным подходом, который объединяет тех, у кого сегодня может быть разная позиция на будущее ООН", - сказал Слуцкий в эфире телеканала "<a href="https://xn--b1agj9af.xn--80aswg/" target="_blank">Россия 24</a>".Парламентарий отметил, что это никоим образом не жесткая и обвинительная речь, как, например, было в 2015 году, а речь примиряющая и объединяющая.
https://ria.ru/20200923/vaktsina_oon-1577632861.html
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леонид слуцкий, генеральная ассамблея оон, госдума рф, владимир путин, оон, в мире

Слуцкий назвал речь Путина на Генассамблее ООН примиряющей и объединяющей

11:49 23.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на Генассамблее ООН отличает конструктивный подход, который объединяет тех, у кого может быть разный взгляд на будущее ООН, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Выступление Путина на 75-й сессии Генассамблеи ООН состоялось во вторник.
"Речь, которая призвана стирать разделительные линии между оппонентами на площадке ООН, дабы все, к кому эта речь обращена, действительно поняли и согласились, что ООН является вершиной мировой архитектуры, и если мы хотим сохранить мир многополярный, с главенствующей ролью ООН безопасным и стабильным, то следует не каким-то образом реформировать организацию, а поддерживать ее ключевую роль в мировых делах. И все выступление было пронизано именно этим конструктивным подходом, который объединяет тех, у кого сегодня может быть разная позиция на будущее ООН", - сказал Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24".
Парламентарий отметил, что это никоим образом не жесткая и обвинительная речь, как, например, было в 2015 году, а речь примиряющая и объединяющая.
Выступление президента РФ Владимира Путина с видеообращением на 75-й сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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Леонид СлуцкийГенеральная Ассамблея ООНГосдума РФВладимир ПутинООНВ мире
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