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В Госдуме прокомментировали выступление Путина на Генассамблее ООН
Россия остается надежным гарантом защиты системы общечеловеческих ценностей, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк,... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T08:53
2020-09-23T09:19
выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон
госдума рф
совет безопасности оон
сергей железняк
владимир путин
оон
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Россия остается надежным гарантом защиты системы общечеловеческих ценностей, заявил РИА Новости член комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_ZHeleznjak/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Железняк</a>, комментируя выступление президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> на юбилейной сессии ГА <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>."Россия в лице нашего президента демонстрирует, что остается надежным гарантом защиты системы общечеловеческих ценностей. Мы вновь предлагаем разрушить преграды для партнерства во всех сферах жизни - от экономики и системы безопасности до защиты окружающей среды", - сказал Железняк.Он отметил, что президент РФ обратился к миру с призывом к объединению, восстановлению доверия в международных отношениях, отказу от методов незаконных санкций, торговых войн и политического шантажа.Говоря о предложениях реформирования системы ООН, Железняк добавил, что ключевая международная организация обязана сохранить заложенную в нее содержательность, но активнее использовать более эффективные инструменты влияния, а не только декларации, которые некоторые страны позволяют себе нарушать, объявляя себя исключительной нацией."Как отметил глава нашего государства, ООН должна сегодня отражать реальность, ориентироваться на многополярность мира, оказывать действенную поддержку странам в защите национальных суверенитетов, сохранить уникальный институт права вето для стран-членов <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a>", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20200922/oon-1577630251.html
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выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон, госдума рф, совет безопасности оон, сергей железняк, владимир путин, оон, в мире

В Госдуме прокомментировали выступление Путина на Генассамблее ООН

08:53 23.09.2020 (обновлено: 09:19 23.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВыступление президента РФ В. Путина с видеообращением на 75-й сессии Генассамблеи ООН
Выступление президента РФ В. Путина с видеообращением на 75-й сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Россия остается надежным гарантом защиты системы общечеловеческих ценностей, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, комментируя выступление президента РФ Владимира Путина на юбилейной сессии ГА ООН.
"Россия в лице нашего президента демонстрирует, что остается надежным гарантом защиты системы общечеловеческих ценностей. Мы вновь предлагаем разрушить преграды для партнерства во всех сферах жизни - от экономики и системы безопасности до защиты окружающей среды", - сказал Железняк.
Он отметил, что президент РФ обратился к миру с призывом к объединению, восстановлению доверия в международных отношениях, отказу от методов незаконных санкций, торговых войн и политического шантажа.
Говоря о предложениях реформирования системы ООН, Железняк добавил, что ключевая международная организация обязана сохранить заложенную в нее содержательность, но активнее использовать более эффективные инструменты влияния, а не только декларации, которые некоторые страны позволяют себе нарушать, объявляя себя исключительной нацией.
"Как отметил глава нашего государства, ООН должна сегодня отражать реальность, ориентироваться на многополярность мира, оказывать действенную поддержку странам в защите национальных суверенитетов, сохранить уникальный институт права вето для стран-членов СБ ООН", - подчеркнул депутат.
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
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Выступление Путина на 75-й сессии Генассамблеи ООНГосдума РФСовет Безопасности ООНСергей ЖелезнякВладимир ПутинООНВ мире
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