https://ria.ru/20200923/putin-1577635088.html

В Госдуме прокомментировали выступление Путина на Генассамблее ООН

Россия остается надежным гарантом защиты системы общечеловеческих ценностей, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк,... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T08:53

2020-09-23T08:53

2020-09-23T09:19

выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон

госдума рф

совет безопасности оон

сергей железняк

владимир путин

оон

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Россия остается надежным гарантом защиты системы общечеловеческих ценностей, заявил РИА Новости член комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_ZHeleznjak/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Железняк</a>, комментируя выступление президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> на юбилейной сессии ГА <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>."Россия в лице нашего президента демонстрирует, что остается надежным гарантом защиты системы общечеловеческих ценностей. Мы вновь предлагаем разрушить преграды для партнерства во всех сферах жизни - от экономики и системы безопасности до защиты окружающей среды", - сказал Железняк.Он отметил, что президент РФ обратился к миру с призывом к объединению, восстановлению доверия в международных отношениях, отказу от методов незаконных санкций, торговых войн и политического шантажа.Говоря о предложениях реформирования системы ООН, Железняк добавил, что ключевая международная организация обязана сохранить заложенную в нее содержательность, но активнее использовать более эффективные инструменты влияния, а не только декларации, которые некоторые страны позволяют себе нарушать, объявляя себя исключительной нацией."Как отметил глава нашего государства, ООН должна сегодня отражать реальность, ориентироваться на многополярность мира, оказывать действенную поддержку странам в защите национальных суверенитетов, сохранить уникальный институт права вето для стран-членов <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a>", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20200922/oon-1577630251.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон, госдума рф, совет безопасности оон, сергей железняк, владимир путин, оон, в мире