ПСБ начал автоматически зачислять выручку по эквайрингу в день транзакции
12:00 23.09.2020 (обновлено: 12:06 23.09.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ПСБ первым в России запустил сервис "Возмещение 3 раза в день", который позволяет сократить время зачисления эквайринговой выручки на счет компании до нескольких часов, сообщает пресс-служба банка.
"Подключение нового сервиса позволит клиентам ПСБ — предприятиям малого и среднего бизнеса получать деньги в день проведения расчетной операции, что существенно сокращает кассовый разрыв или полностью его исключает. Для возмещения по эквайрингу кассиру не нужно проводить дополнительные операции на POS-терминале – все будет происходить в автоматическом режиме", — говорится в сообщении.
Зачисление будет происходить три раза в день — утром, днем и вечером.
"Анализируя статистику платежей клиентов ПСБ, мы пришли к выводу, что большая часть транзакций по картам проводится до 17:00 по местному времени, а зачисление выручки при этом происходит на следующий день, что может приводить к кассовым разрывам. По нашим оценкам, благодаря новой технологии до 70% выручки будет доступно клиентам уже в день оплаты товара или услуги. В наших планах на 2021 год — дальнейшее развитие сервиса и возможность возмещения по эквайрингу каждый час", — приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента – директора дирекции цифрового бизнеса ПСБ Александра Чернощекина.