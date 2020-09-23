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ПСБ начал автоматически зачислять выручку по эквайрингу в день транзакции
ПСБ первым в России запустил сервис "Возмещение 3 раза в день", который позволяет сократить время зачисления эквайринговой выручки на счет компании до... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T12:00
2020-09-23T12:06
банк псб
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_bank-psb" target="_blank">ПСБ</a> первым в России запустил сервис "Возмещение 3 раза в день", который позволяет сократить время зачисления эквайринговой выручки на счет компании до нескольких часов, сообщает пресс-служба банка."Подключение нового сервиса позволит клиентам ПСБ — предприятиям малого и среднего бизнеса получать деньги в день проведения расчетной операции, что существенно сокращает кассовый разрыв или полностью его исключает. Для возмещения по эквайрингу кассиру не нужно проводить дополнительные операции на POS-терминале – все будет происходить в автоматическом режиме", — говорится в сообщении.Зачисление будет происходить три раза в день — утром, днем и вечером."Анализируя статистику платежей клиентов <a href="https://ria.ru/organization_bank-psb" target="_blank">ПСБ</a>, мы пришли к выводу, что большая часть транзакций по картам проводится до 17:00 по местному времени, а зачисление выручки при этом происходит на следующий день, что может приводить к кассовым разрывам. По нашим оценкам, благодаря новой технологии до 70% выручки будет доступно клиентам уже в день оплаты товара или услуги. В наших планах на 2021 год — дальнейшее развитие сервиса и возможность возмещения по эквайрингу каждый час", — приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента – директора дирекции цифрового бизнеса ПСБ Александра Чернощекина.
https://ria.ru/20200907/bank-1576870205.html
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банк псб, новости компаний - экономика

ПСБ начал автоматически зачислять выручку по эквайрингу в день транзакции

12:00 23.09.2020 (обновлено: 12:06 23.09.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ПСБ первым в России запустил сервис "Возмещение 3 раза в день", который позволяет сократить время зачисления эквайринговой выручки на счет компании до нескольких часов, сообщает пресс-служба банка.
"Подключение нового сервиса позволит клиентам ПСБ — предприятиям малого и среднего бизнеса получать деньги в день проведения расчетной операции, что существенно сокращает кассовый разрыв или полностью его исключает. Для возмещения по эквайрингу кассиру не нужно проводить дополнительные операции на POS-терминале – все будет происходить в автоматическом режиме", — говорится в сообщении.
Зачисление будет происходить три раза в день — утром, днем и вечером.
"Анализируя статистику платежей клиентов ПСБ, мы пришли к выводу, что большая часть транзакций по картам проводится до 17:00 по местному времени, а зачисление выручки при этом происходит на следующий день, что может приводить к кассовым разрывам. По нашим оценкам, благодаря новой технологии до 70% выручки будет доступно клиентам уже в день оплаты товара или услуги. В наших планах на 2021 год — дальнейшее развитие сервиса и возможность возмещения по эквайрингу каждый час", — приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента – директора дирекции цифрового бизнеса ПСБ Александра Чернощекина.
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7 сентября, 13:00
Исследование: ПСБ стал лидером рынка факторинга по количеству клиентов
500000
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Банк ПСБНовости компаний - Экономика
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