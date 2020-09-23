https://ria.ru/20200923/protesty-1577683941.html

Протестующие в Минске заблокировали микроавтобус с задержанными

Протестующие в районе улицы Немига в Минска заблокировали милицейский микроавтобус, где находились задержанные на несанкционированной акции протеста, прибывшие... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T22:12

2020-09-23T22:12

2020-09-23T22:12

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 23 сен – РИА Новости.</strong> Протестующие в районе улицы Немига в Минска заблокировали милицейский микроавтобус, где находились задержанные на несанкционированной акции протеста, прибывшие для подкрепления силовики разогнали собравшихся, были слышны выстрелы, передает корреспондент РИА Новости.В <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> в среду проходят акции протеста противников действующего белорусского лидера <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, которые не довольны прошедшей инаугурацией президента на шестой срок. Наиболее массовые скопления наблюдаются, том числе на Немиге, где правоохранители провели ряд задержаний.После того, как граждан посадили в припаркованный у дороги милицейский микроавтобус, протестующие заблокировали его и не давали выехать, люди требовали отпустить задержанных. Вскоре к месту подъехали микроавтобусы с подкреплением силовиков, которые разогнали митингующих, погнавшись за ними. Были слышны выстрелы. Протестующие бросили в правоохранителей стеклянную бутылку. Стычка с силовиками завершилась ещё несколькими задержаниями, после чего микроавтобус, который ранее был заблокирован, отъехал.Между тем в районе Немиги пока остаются протестующие.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>. Также проходят мероприятия в поддержку Лукашенко.

https://ria.ru/20200923/protesty-1577681919.html

https://ria.ru/20200923/storonniki-lukashenko-i-oppozitsionery-vstretilis-na-odnoy-ulitse-v-minske-1577680794.html

Нефертити Васильевна Фишман Профессионально работают белорусские милиционеры, не дающие протестантам ни единого шанса пофулиганить... 61

Ярослав Погодин Правильно всё делают. Изначально силовикам опыта не доставало. Видно что с интеллектом кадры в структурах 30

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Протестующие на Немиге заблокировали автобус, где находятся задержанные Минск. Протестующие на Немиге заблокировали милицейский микроавтобус, где находятся задержанные. 2020-09-23T22:12 true PT0M11S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире