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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200923/protesty-1577683941.html
Протестующие в Минске заблокировали микроавтобус с задержанными
Протестующие в районе улицы Немига в Минска заблокировали милицейский микроавтобус, где находились задержанные на несанкционированной акции протеста, прибывшие... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T22:12
2020-09-23T22:12
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 23 сен – РИА Новости.</strong> Протестующие в районе улицы Немига в Минска заблокировали милицейский микроавтобус, где находились задержанные на несанкционированной акции протеста, прибывшие для подкрепления силовики разогнали собравшихся, были слышны выстрелы, передает корреспондент РИА Новости.В <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> в среду проходят акции протеста противников действующего белорусского лидера <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, которые не довольны прошедшей инаугурацией президента на шестой срок. Наиболее массовые скопления наблюдаются, том числе на Немиге, где правоохранители провели ряд задержаний.После того, как граждан посадили в припаркованный у дороги милицейский микроавтобус, протестующие заблокировали его и не давали выехать, люди требовали отпустить задержанных. Вскоре к месту подъехали микроавтобусы с подкреплением силовиков, которые разогнали митингующих, погнавшись за ними. Были слышны выстрелы. Протестующие бросили в правоохранителей стеклянную бутылку. Стычка с силовиками завершилась ещё несколькими задержаниями, после чего микроавтобус, который ранее был заблокирован, отъехал.Между тем в районе Немиги пока остаются протестующие.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>. Также проходят мероприятия в поддержку Лукашенко.
https://ria.ru/20200923/protesty-1577681919.html
https://ria.ru/20200923/storonniki-lukashenko-i-oppozitsionery-vstretilis-na-odnoy-ulitse-v-minske-1577680794.html
Профессионально работают белорусские милиционеры, не дающие протестантам ни единого шанса пофулиганить...
61
Правильно всё делают. Изначально силовикам опыта не доставало. Видно что с интеллектом кадры в структурах
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минск
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Протестующие на Немиге заблокировали автобус, где находятся задержанные
Минск. Протестующие на Немиге заблокировали милицейский микроавтобус, где находятся задержанные.
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Протестующие в Минске заблокировали микроавтобус с задержанными

22:12 23.09.2020
7161
Читать ria.ru в
МИНСК, 23 сен – РИА Новости. Протестующие в районе улицы Немига в Минска заблокировали милицейский микроавтобус, где находились задержанные на несанкционированной акции протеста, прибывшие для подкрепления силовики разогнали собравшихся, были слышны выстрелы, передает корреспондент РИА Новости.
В Минске в среду проходят акции протеста противников действующего белорусского лидера Александра Лукашенко, которые не довольны прошедшей инаугурацией президента на шестой срок. Наиболее массовые скопления наблюдаются, том числе на Немиге, где правоохранители провели ряд задержаний.
После того, как граждан посадили в припаркованный у дороги милицейский микроавтобус, протестующие заблокировали его и не давали выехать, люди требовали отпустить задержанных. Вскоре к месту подъехали микроавтобусы с подкреплением силовиков, которые разогнали митингующих, погнавшись за ними. Были слышны выстрелы. Протестующие бросили в правоохранителей стеклянную бутылку. Стычка с силовиками завершилась ещё несколькими задержаниями, после чего микроавтобус, который ранее был заблокирован, отъехал.
Между тем в районе Немиги пока остаются протестующие.
Сотрудники правоохранительных органов перед началом несанкционированной акции оппозиции на площади у концертного комплекса Дворец Республики в Минске - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 20:57Протесты в Белоруссии
ОМОН применил дубинки против протестующих в Минске
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии. Также проходят мероприятия в поддержку Лукашенко.

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Сторонники Лукашенко и оппозиционеры встретились на одной улице в Минске - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 20:32
Сторонники Лукашенко и оппозиционеры встретились на одной улице в МинскеВ Минске люди начали выходить на улицы. Город разделился на два лагеря: одни выходят с акциями в поддержку действующего президента, другие – с антиправительственными митингами. Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа сразу после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
764602035
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Профессионально работают белорусские милиционеры, не дающие протестантам ни единого шанса пофулиганить...
23 сентября, 22:17
Нефертити Васильевна ФишманНефертити Васильевна Фишман
33000310
Правильно всё делают. Изначально силовикам опыта не доставало. Видно что с интеллектом кадры в структурах
23 сентября, 22:25
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
2200008
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