Протестующие в Минске заблокировали микроавтобус с задержанными
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МИНСК, 23 сен – РИА Новости. Протестующие в районе улицы Немига в Минска заблокировали милицейский микроавтобус, где находились задержанные на несанкционированной акции протеста, прибывшие для подкрепления силовики разогнали собравшихся, были слышны выстрелы, передает корреспондент РИА Новости.
В Минске в среду проходят акции протеста противников действующего белорусского лидера Александра Лукашенко, которые не довольны прошедшей инаугурацией президента на шестой срок. Наиболее массовые скопления наблюдаются, том числе на Немиге, где правоохранители провели ряд задержаний.
После того, как граждан посадили в припаркованный у дороги милицейский микроавтобус, протестующие заблокировали его и не давали выехать, люди требовали отпустить задержанных. Вскоре к месту подъехали микроавтобусы с подкреплением силовиков, которые разогнали митингующих, погнавшись за ними. Были слышны выстрелы. Протестующие бросили в правоохранителей стеклянную бутылку. Стычка с силовиками завершилась ещё несколькими задержаниями, после чего микроавтобус, который ранее был заблокирован, отъехал.
Между тем в районе Немиги пока остаются протестующие.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии. Также проходят мероприятия в поддержку Лукашенко.
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Вчера, 20:32Сторонники Лукашенко и оппозиционеры встретились на одной улице в МинскеВ Минске люди начали выходить на улицы. Город разделился на два лагеря: одни выходят с акциями в поддержку действующего президента, другие – с антиправительственными митингами. Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа сразу после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.