https://ria.ru/20200923/protesty-1577681919.html

ОМОН применил дубинки против протестующих в Минске

ОМОН задержал пятерых протестующих в районе Немиги в Минске после того, как те пытались прорвать оцепление, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T20:57

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2020-09-23T21:03

протесты в белоруссии

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в мире

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> ОМОН задержал пятерых протестующих в районе Немиги в <a href="https://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минске</a> после того, как те пытались прорвать оцепление, передает корреспондент РИА Новости.При задержании ОМОН использовал дубинки, один из участников акции пострадал - у него на лице была кровь, а также на асфальте - по пути, которым его вели в автозак.

https://ria.ru/20200923/protesty-1577677853.html

Микола Питерский Ты видимо уже получил! Отсюда и воешь. 😎😂 91

Деда Паша Находясь в толпе протестующих.! Знай что тебя могут ударить как омоновец так и руководители протеста..! 45

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минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире