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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200923/protesty-1577681919.html
ОМОН применил дубинки против протестующих в Минске
ОМОН задержал пятерых протестующих в районе Немиги в Минске после того, как те пытались прорвать оцепление, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T20:57
2020-09-23T21:03
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> ОМОН задержал пятерых протестующих в районе Немиги в <a href="https://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минске</a> после того, как те пытались прорвать оцепление, передает корреспондент РИА Новости.При задержании ОМОН использовал дубинки, один из участников акции пострадал - у него на лице была кровь, а также на асфальте - по пути, которым его вели в автозак.
https://ria.ru/20200923/protesty-1577677853.html
Ты видимо уже получил! Отсюда и воешь. 😎😂
91
Находясь в толпе протестующих.! Знай что тебя могут ударить как омоновец так и руководители протеста..!
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14
минск
белоруссия
РИА Новости
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минск, белоруссия, в мире

ОМОН применил дубинки против протестующих в Минске

20:57 23.09.2020 (обновлено: 21:03 23.09.2020)
3629
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов перед началом несанкционированной акции оппозиции на площади у концертного комплекса Дворец Республики в Минске
Сотрудники правоохранительных органов перед началом несанкционированной акции оппозиции на площади у концертного комплекса Дворец Республики в Минске - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ОМОН задержал пятерых протестующих в районе Немиги в Минске после того, как те пытались прорвать оцепление, передает корреспондент РИА Новости.
При задержании ОМОН использовал дубинки, один из участников акции пострадал - у него на лице была кровь, а также на асфальте - по пути, которым его вели в автозак.
В Минске митингующих разгоняют водометами - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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215326632
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Ты видимо уже получил! Отсюда и воешь. 😎😂
23 сентября, 21:08
Микола ПитерскийМикола Питерский
6190016
Находясь в толпе протестующих.! Знай что тебя могут ударить как омоновец так и руководители протеста..!
23 сентября, 21:03
Деда ПашаДеда Паша
2130015
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