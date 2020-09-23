https://ria.ru/20200923/protesty-1577681919.html
ОМОН применил дубинки против протестующих в Минске
ОМОН задержал пятерых протестующих в районе Немиги в Минске после того, как те пытались прорвать оцепление, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T20:57
2020-09-23T20:57
2020-09-23T21:03
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> ОМОН задержал пятерых протестующих в районе Немиги в <a href="https://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минске</a> после того, как те пытались прорвать оцепление, передает корреспондент РИА Новости.При задержании ОМОН использовал дубинки, один из участников акции пострадал - у него на лице была кровь, а также на асфальте - по пути, которым его вели в автозак.
https://ria.ru/20200923/protesty-1577677853.html
Микола Питерский
Ты видимо уже получил! Отсюда и воешь. 😎😂
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Деда Паша
Находясь в толпе протестующих.! Знай что тебя могут ударить как омоновец так и руководители протеста..!
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минск
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире