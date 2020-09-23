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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200923/protesty-1577678424.html
В Минске задержали более десяти человек на акции протеста
Более десяти человек задержаны в Минске за участие в несанкционированной акции, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД Минского горисполкома... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T19:37
2020-09-23T19:45
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 23 сен - РИА Новости.</strong> Более десяти человек задержаны в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> за участие в несанкционированной акции, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич."Есть задержанные за участие в несанкционированном мероприятии", - сказала Ганусевич.Она отметила, что данные о количестве уточняются, оценила число задержанных как "более десяти". Также она подтвердила использование водометов против протестующих.Ранее в среду корреспондент РИА Новости сообщал, что протестующие собрались у стелы Минск - город-герой, но с ее стороны выбежали силовики, оттеснив участников несанкционированной акции, после чего люди отбежали от стелы.Затем силовики применили водометы с краской на проспекте Победителей, провели задержания.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста проходят с момента проведения выборов, свои мероприятия проводят и сторонники Лукашенко. В среду госагентство Белта сообщило, что прошла инаугурация и Лукашенко вступил в должность президента страны.<strong>Все новости</strong> <strong>Белоруссии</strong> <strong>читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200923/protesty-1577677853.html
https://ria.ru/20200923/tikhanovskaya-1577662253.html
А что там смотреть? Александр Григорьевич от присяги и не отказывался ))
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минск
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минск, белоруссия, в мире

В Минске задержали более десяти человек на акции протеста

19:37 23.09.2020 (обновлено: 19:45 23.09.2020)
2409
© РИА НовостиСотрудники правоохранительных органов в Минске
Сотрудники правоохранительных органов в Минске - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МИНСК, 23 сен - РИА Новости. Более десяти человек задержаны в Минске за участие в несанкционированной акции, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.
"Есть задержанные за участие в несанкционированном мероприятии", - сказала Ганусевич.
Она отметила, что данные о количестве уточняются, оценила число задержанных как "более десяти". Также она подтвердила использование водометов против протестующих.
Ранее в среду корреспондент РИА Новости сообщал, что протестующие собрались у стелы Минск - город-герой, но с ее стороны выбежали силовики, оттеснив участников несанкционированной акции, после чего люди отбежали от стелы.
Затем силовики применили водометы с краской на проспекте Победителей, провели задержания.
В Минске митингующих разгоняют водометами - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 19:22
В Минске против протестующих применили слезоточивый газ и водометы
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста проходят с момента проведения выборов, свои мероприятия проводят и сторонники Лукашенко. В среду госагентство Белта сообщило, что прошла инаугурация и Лукашенко вступил в должность президента страны.
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Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 15:20Протесты в Белоруссии
Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко "уходом на пенсию"
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
А что там смотреть? Александр Григорьевич от присяги и не отказывался ))
23 сентября, 20:41
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
3340001
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