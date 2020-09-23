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https://ria.ru/20200923/profobuchenie-1577619720.html
В шаге от работы мечты: москвичей обучат новым специальностям
Шанс получить вакансию мечты дают в центре дополнительного профессионального образования "Профессионал". Специалисты помогают москвичам переобучиться и найти... РИА Новости, 23.09.2020
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кем стать
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москва
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. </strong>Шанс получить вакансию мечты дают в центре дополнительного профессионального образования "Профессионал". Специалисты помогают москвичам переобучиться и найти новую работу.По направлению Центра занятости населения можно бесплатно освоить одну из более чем 150 программ переподготовки в сферах IT, коммуникаций, экономики и финансов, продаж, предпринимательства, административной работы, сообщает пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. А можно выбрать рабочую профессию. Специалисты "Профессионала" помогают составить индивидуальный план поиска работы, подобрать подходящие вакансии, составить резюме и написать сопроводительное письмо, подготовиться к собеседованию и разобрать сложные вопросы, которые может задать работодатель на интервью."Наши сотрудники проводят мастер-классы по поиску работы в учебных группах и консультируют слушателей в специальных зонах в холле. Можно обратиться к специалисту в перерыве между занятиями и получить экспресс-консультацию или записаться на индивидуальную встречу, чтобы детально проработать все вопросы", – рассказала Ирина Татарчук, начальник отдела содействия трудоустройству центра "Профессионал".Важно, что сотрудники центра не просто дают советы, а реально помогают встретиться с проверенными работодателями. "Профессионал" сотрудничает с более чем 150 компаниями, которые готовы рассматривать кандидатуры выпускников центра на свои вакансии. Представители партнерских компаний участвуют в открытых отборах, приходят на квалификационные экзамены, после которых приглашают на работу тех, кто успешно справился с программой. Благодаря этому слушатели центра могут получить работу мечты в крупных и стабильных компаниях.Пройти бесплатное обучение в центре "Профессионал" могут безработные москвичи, мамы детей до семи лет и люди предпенсионного возраста (50+). Для этого необходимо выбрать интересующую программу на сайте <a href="https://www.distant.eduprof.ru/allprograms" target="_blank">distant.eduprof.ru</a>, обратиться в Центр занятости населения и заполнить заявку на обучение на сайте <a href="https://czn.mos.ru/content/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F" target="_blank">czn.mos.ru</a>.
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кем стать, навигатор абитуриента, хорошие новости, москва

В шаге от работы мечты: москвичей обучат новым специальностям

08:00 23.09.2020 (обновлено: 09:37 23.09.2020)
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© РИА Новости / Максим БогодвидУчащийся за компьютером в ИТ-школе
Учащийся за компьютером в ИТ-школе - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Шанс получить вакансию мечты дают в центре дополнительного профессионального образования "Профессионал". Специалисты помогают москвичам переобучиться и найти новую работу.
По направлению Центра занятости населения можно бесплатно освоить одну из более чем 150 программ переподготовки в сферах IT, коммуникаций, экономики и финансов, продаж, предпринимательства, административной работы, сообщает пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. А можно выбрать рабочую профессию.
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Специалисты "Профессионала" помогают составить индивидуальный план поиска работы, подобрать подходящие вакансии, составить резюме и написать сопроводительное письмо, подготовиться к собеседованию и разобрать сложные вопросы, которые может задать работодатель на интервью.
"Наши сотрудники проводят мастер-классы по поиску работы в учебных группах и консультируют слушателей в специальных зонах в холле. Можно обратиться к специалисту в перерыве между занятиями и получить экспресс-консультацию или записаться на индивидуальную встречу, чтобы детально проработать все вопросы", – рассказала Ирина Татарчук, начальник отдела содействия трудоустройству центра "Профессионал".
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Важно, что сотрудники центра не просто дают советы, а реально помогают встретиться с проверенными работодателями. "Профессионал" сотрудничает с более чем 150 компаниями, которые готовы рассматривать кандидатуры выпускников центра на свои вакансии. Представители партнерских компаний участвуют в открытых отборах, приходят на квалификационные экзамены, после которых приглашают на работу тех, кто успешно справился с программой. Благодаря этому слушатели центра могут получить работу мечты в крупных и стабильных компаниях.
Пройти бесплатное обучение в центре "Профессионал" могут безработные москвичи, мамы детей до семи лет и люди предпенсионного возраста (50+). Для этого необходимо выбрать интересующую программу на сайте distant.eduprof.ru, обратиться в Центр занятости населения и заполнить заявку на обучение на сайте czn.mos.ru.
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