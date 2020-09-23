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https://ria.ru/20200923/probki-1577676734.html
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве вечером в среду достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T19:00
2020-09-23T19:00
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Пробки в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> вечером в среду достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".Особенно затруднено движение на набережных в центре Москвы, в частности, на Кремлевской, Москворецкой, Софийской, Болотной.Также движение затруднено на крупных улицах, например, на Тверской улице, Новом Арбате, Красной Пресне и на бульварном кольце.Кроме того, движение по внешней стороне Садового кольца в Москве затруднено от Нижней Краснохолмской улицы до Новинского бульвара. На внешней стороне Садового кольца отдельные пробки наблюдаются в районе Парка культуры, Смоленского бульвара, Новинского бульвара, а также на Большой Садовой и Садовой-Триумфальной, на Самотечной эстакаде и у метро "Сухаревская", на Садовой-Спасской. Движение затруднено и от улицы Земляной Вал до Крымского Вала.Отдельные затруднения движения наблюдаются на всем протяжении внешней и внутренней стороны Третьего транспортного кольца.
https://ria.ru/20200819/1575991354.html
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москва
РИА Новости
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москва, общество

Пробки в Москве достигли девяти баллов

19:00 23.09.2020
1258
© РИА Новости / Евгений БиятовАвтомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве
Автомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пробки в Москве вечером в среду достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".
Особенно затруднено движение на набережных в центре Москвы, в частности, на Кремлевской, Москворецкой, Софийской, Болотной.
Также движение затруднено на крупных улицах, например, на Тверской улице, Новом Арбате, Красной Пресне и на бульварном кольце.
Кроме того, движение по внешней стороне Садового кольца в Москве затруднено от Нижней Краснохолмской улицы до Новинского бульвара. На внешней стороне Садового кольца отдельные пробки наблюдаются в районе Парка культуры, Смоленского бульвара, Новинского бульвара, а также на Большой Садовой и Садовой-Триумфальной, на Самотечной эстакаде и у метро "Сухаревская", на Садовой-Спасской. Движение затруднено и от улицы Земляной Вал до Крымского Вала.
Отдельные затруднения движения наблюдаются на всем протяжении внешней и внутренней стороны Третьего транспортного кольца.
Автомобильное движение на Новорижском шоссе при въезде в Москву - РИА Новости, 1920, 19.08.2020
19 августа, 15:57
Одноклассники выяснили, как водители и пассажиры проводят время в пробках
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