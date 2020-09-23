https://ria.ru/20200923/probki-1577676734.html
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве вечером в среду достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T19:00
2020-09-23T19:00
2020-09-23T19:00
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Пробки в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> вечером в среду достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".Особенно затруднено движение на набережных в центре Москвы, в частности, на Кремлевской, Москворецкой, Софийской, Болотной.Также движение затруднено на крупных улицах, например, на Тверской улице, Новом Арбате, Красной Пресне и на бульварном кольце.Кроме того, движение по внешней стороне Садового кольца в Москве затруднено от Нижней Краснохолмской улицы до Новинского бульвара. На внешней стороне Садового кольца отдельные пробки наблюдаются в районе Парка культуры, Смоленского бульвара, Новинского бульвара, а также на Большой Садовой и Садовой-Триумфальной, на Самотечной эстакаде и у метро "Сухаревская", на Садовой-Спасской. Движение затруднено и от улицы Земляной Вал до Крымского Вала.Отдельные затруднения движения наблюдаются на всем протяжении внешней и внутренней стороны Третьего транспортного кольца.
https://ria.ru/20200819/1575991354.html
2
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.
Пробки в Москве
вечером в среду достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".
Особенно затруднено движение на набережных в центре Москвы, в частности, на Кремлевской, Москворецкой, Софийской, Болотной.
Также движение затруднено на крупных улицах, например, на Тверской улице, Новом Арбате, Красной Пресне и на бульварном кольце.
Кроме того, движение по внешней стороне Садового кольца в Москве затруднено от Нижней Краснохолмской улицы до Новинского бульвара. На внешней стороне Садового кольца отдельные пробки наблюдаются в районе Парка культуры, Смоленского бульвара, Новинского бульвара, а также на Большой Садовой и Садовой-Триумфальной, на Самотечной эстакаде и у метро "Сухаревская", на Садовой-Спасской. Движение затруднено и от улицы Земляной Вал до Крымского Вала.
Отдельные затруднения движения наблюдаются на всем протяжении внешней и внутренней стороны Третьего транспортного кольца.