https://ria.ru/20200923/probki-1577676734.html

Пробки в Москве достигли девяти баллов

Пробки в Москве вечером в среду достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T19:00

2020-09-23T19:00

2020-09-23T19:00

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Пробки в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> вечером в среду достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".Особенно затруднено движение на набережных в центре Москвы, в частности, на Кремлевской, Москворецкой, Софийской, Болотной.Также движение затруднено на крупных улицах, например, на Тверской улице, Новом Арбате, Красной Пресне и на бульварном кольце.Кроме того, движение по внешней стороне Садового кольца в Москве затруднено от Нижней Краснохолмской улицы до Новинского бульвара. На внешней стороне Садового кольца отдельные пробки наблюдаются в районе Парка культуры, Смоленского бульвара, Новинского бульвара, а также на Большой Садовой и Садовой-Триумфальной, на Самотечной эстакаде и у метро "Сухаревская", на Садовой-Спасской. Движение затруднено и от улицы Земляной Вал до Крымского Вала.Отдельные затруднения движения наблюдаются на всем протяжении внешней и внутренней стороны Третьего транспортного кольца.

https://ria.ru/20200819/1575991354.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество