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https://ria.ru/20200923/prezidenty-1577647868.html
В Кремле рассказали о содержании разговоров Путина и Макрона
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон часто не соглашаются друг с другом, отстаивают интересы своих стран, но это не мешает... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T12:51
2020-09-23T13:14
россия
эммануэль макрон
дмитрий песков
владимир путин
франция
политика
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Президенты России и Франции <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> и <a href="https://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron" target="_blank">Эммануэль Макрон</a> часто не соглашаются друг с другом, отстаивают интересы своих стран, но это не мешает конструктивному диалогу, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Он отметил. что если французский коллега Путина имеет в виду какие-то обвинения в адрес РФ или российского президента в контексте с историей с Навальным, "то, конечно, мы с этим категорически не согласны"."Но, вместе с тем, мы не видим каких-то прямых обвинений и не хотели бы видеть", - сказал Песков.
https://ria.ru/20200923/razgovor-1577647177.html
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россия, эммануэль макрон, дмитрий песков, владимир путин, франция, политика

В Кремле рассказали о содержании разговоров Путина и Макрона

12:51 23.09.2020 (обновлено: 13:14 23.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон часто не соглашаются друг с другом, отстаивают интересы своих стран, но это не мешает конструктивному диалогу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент Путин и президент Макрон часто не соглашаются друг с другом, никогда это не скрывают, отстаивают интересы своих стран, говорят о многом, это не лишает их диалог конструктивизма, эффективности и востребованности", - сказал Песков журналистам.

Он отметил. что если французский коллега Путина имеет в виду какие-то обвинения в адрес РФ или российского президента в контексте с историей с Навальным, "то, конечно, мы с этим категорически не согласны".
"Но, вместе с тем, мы не видим каких-то прямых обвинений и не хотели бы видеть", - сказал Песков.
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 12:41
Песков прокомментировал статью про разговор Путина с Макроном о Навальном
18101020
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РоссияЭммануэль МакронДмитрий ПесковВладимир ПутинФранцияПолитика
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