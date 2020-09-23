https://ria.ru/20200923/prezidenty-1577647868.html

В Кремле рассказали о содержании разговоров Путина и Макрона

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон часто не соглашаются друг с другом, отстаивают интересы своих стран, но это не мешает... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T12:51

2020-09-23T12:51

2020-09-23T13:14

россия

эммануэль макрон

дмитрий песков

владимир путин

франция

политика

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Президенты России и Франции <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> и <a href="https://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron" target="_blank">Эммануэль Макрон</a> часто не соглашаются друг с другом, отстаивают интересы своих стран, но это не мешает конструктивному диалогу, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Он отметил. что если французский коллега Путина имеет в виду какие-то обвинения в адрес РФ или российского президента в контексте с историей с Навальным, "то, конечно, мы с этим категорически не согласны"."Но, вместе с тем, мы не видим каких-то прямых обвинений и не хотели бы видеть", - сказал Песков.

https://ria.ru/20200923/razgovor-1577647177.html

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россия

франция

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, эммануэль макрон, дмитрий песков, владимир путин, франция, политика