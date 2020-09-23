https://ria.ru/20200923/poslanie-1577683605.html

В речи Путина на Генассамблее ООН нашли "скрытое послание"

Американский журнал The National Interest обнаружил "скрытое послание" в выступлении президента России Владимира Путина на 75-й сессии Генассамблеи ООН. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T22:00

2020-09-23T22:00

2020-09-23T23:35

выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон

коронавирус covid-19

большая двадцатка

владимир путин

оон

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Американский журнал <a href="https://nationalinterest.org/" target="_blank" rel="nofollow noopener">The National Interest</a> обнаружил "скрытое послание" в выступлении президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> на 75-й сессии Генассамблеи ООН.Издание опубликовало материал под заголовком "Выступление Владимира Путина в <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank">ООН</a>: возглавит ли Россия новое движение неприсоединения?".По мнению автора статьи, слова российского лидера о восстановлении мировой экономики после коронавирусного кризиса на самом деле призваны усилить лидерские позиции <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. При этом Путин говорил о необходимости создания свободных от санкций "зеленых коридоров", которые стали бы "хорошим подспорьем" для глобального экономического роста и сокращения безработицы.Предложенные президентом антикризисные меры сделают Россию "фактическим лидером нового блока неприсоединившихся государств, которые не желают по принуждению делать выбор между Вашингтоном и Пекином", считает журналист."Но еще больше поражает другое скрытое предложение Путина, на сей раз европейцам и ведущим странам глобального Юга: не втягиваться в зарождающуюся холодную войну между США и Китаем", — говорится в публикации.Как считает автор статьи, после речи Путина у этих стран "возникнет стимул сохранить экономическую мощь России целой и невредимой" и не поддаваться санкционному давлению США.Журналист попытался найти тайный смысл и в высказывании Путина о роли "Большой двадцатки" и ООН, Устав которой, по словам президента, "остается главным источником международного права, а сама международная организация достойно выполняет свою миссию — беречь мир"."Интересно то, что, по мнению Путина, эти два органа должны играть ведущую роль в управлении международными делами", — говорится в материале.Автор с сожалением отметил, что именно в этих организациях Вашингтон не может "диктовать повестку и навязывать решения".<strong>Полную версию материала читайте на сайте <a href="https://inosmi.ru/politic/20200923/248179087.html" target="_blank">ИноСми >></a></strong>

https://ria.ru/20200922/oon-1577628272.html

https://ria.ru/20200922/genassambleya-1577625694.html

https://ria.ru/20190101/1548978764.html

Арсений Новиков Буду краток - кирдык Америке! 52

Ярослав Погодин Я тоже обратил внимание что США на флаге ООН "подвернули" )) 34

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон, коронавирус covid-19, большая двадцатка, владимир путин, оон, в мире