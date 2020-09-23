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https://ria.ru/20200923/pompeo-1577679467.html
Помпео обвинил китайские дипмиссии в политической активности в США
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил дипломатические миссии Китая в политической активности на территории США и попытках влиять на местную политическую жизнь. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T20:01
2020-09-23T20:01
майк помпео
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государственный департамент сша
китай
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости.</strong> Госсекретарь <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> обвинил дипломатические миссии <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> в политической активности на территории США и попытках влиять на местную политическую жизнь."Реальность такова, что законодательные органы почти каждого штата, вероятно, получали письмо от КПП (Коммунистической партии Китая)… как часть скоординированных пропагандистских кампаний. Китайское консульство в Нью-Йорке, например, очень политически активно", - сказал он в среду, выступая в сенате штата Висконсин.Его речь транслировалась на сайте госдепа.Кроме того, по его словам, власти Китая ведут шпионские кампании на уровне даже муниципалитетов и городов. В качестве примера он привел недавнее задержание офицера полиции Нью-Йорка, которого обвиняют в работе агентом Китая.Он призвал местных законодателей быть осторожными, когда с ними контактируют китайские дипломаты, потому что это, "скорее всего, не в духе искреннего сотрудничества ли дружбы".Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_justicii_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">министерство юстиции США</a> сообщило, что сотруднику полиции Нью-Йорка предъявлены обвинения в связи с подозрением в работе агентом китайского правительства и предоставлении <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекину</a> информации об этнических тибетцах. Сообщается, что ему может грозить до 55 лет тюремного заключения. Официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_MID_KNR/" target="_blank" data-auto="true">МИД КНР</a> Ван Вэньбинь назвал сфабрикованными эти обвинения.
https://radiosputnik.ria.ru/20200922/kitay-1577619294.html
https://ria.ru/20200923/revolyutsiya-1577617557.html
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майк помпео, министерство юстиции сша, мид кнр, государственный департамент сша, китай, сша, в мире

Помпео обвинил китайские дипмиссии в политической активности в США

20:01 23.09.2020
785
© REUTERS / Ashley Landis/Pool Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Библиотеке имени Никсона в Калифорнии
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Библиотеке имени Никсона в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© REUTERS / Ashley Landis/Pool
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ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил дипломатические миссии Китая в политической активности на территории США и попытках влиять на местную политическую жизнь.
"Реальность такова, что законодательные органы почти каждого штата, вероятно, получали письмо от КПП (Коммунистической партии Китая)… как часть скоординированных пропагандистских кампаний. Китайское консульство в Нью-Йорке, например, очень политически активно", - сказал он в среду, выступая в сенате штата Висконсин.
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Его речь транслировалась на сайте госдепа.
Кроме того, по его словам, власти Китая ведут шпионские кампании на уровне даже муниципалитетов и городов. В качестве примера он привел недавнее задержание офицера полиции Нью-Йорка, которого обвиняют в работе агентом Китая.
"По всей Америке китайские программы городов-побратимов… подпадают под управление того, что называется Китайская народная ассоциация дружбы с зарубежными странами. Эта группа является частью Рабочего управления Объединенного фронта – инструмента официальной пропаганды КПП за рубежом", - добавил Помпео.
Он призвал местных законодателей быть осторожными, когда с ними контактируют китайские дипломаты, потому что это, "скорее всего, не в духе искреннего сотрудничества ли дружбы".
Ранее министерство юстиции США сообщило, что сотруднику полиции Нью-Йорка предъявлены обвинения в связи с подозрением в работе агентом китайского правительства и предоставлении Пекину информации об этнических тибетцах. Сообщается, что ему может грозить до 55 лет тюремного заключения. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь назвал сфабрикованными эти обвинения.
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Майк ПомпеоМинистерство юстиции СШАМИД КНРГосударственный департамент СШАКитайСШАВ мире
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