https://ria.ru/20200923/pompeo-1577679467.html

Помпео обвинил китайские дипмиссии в политической активности в США

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил дипломатические миссии Китая в политической активности на территории США и попытках влиять на местную политическую жизнь. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T20:01

2020-09-23T20:01

2020-09-23T20:01

майк помпео

министерство юстиции сша

мид кнр

государственный департамент сша

китай

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости.</strong> Госсекретарь <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> обвинил дипломатические миссии <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> в политической активности на территории США и попытках влиять на местную политическую жизнь."Реальность такова, что законодательные органы почти каждого штата, вероятно, получали письмо от КПП (Коммунистической партии Китая)… как часть скоординированных пропагандистских кампаний. Китайское консульство в Нью-Йорке, например, очень политически активно", - сказал он в среду, выступая в сенате штата Висконсин.Его речь транслировалась на сайте госдепа.Кроме того, по его словам, власти Китая ведут шпионские кампании на уровне даже муниципалитетов и городов. В качестве примера он привел недавнее задержание офицера полиции Нью-Йорка, которого обвиняют в работе агентом Китая.Он призвал местных законодателей быть осторожными, когда с ними контактируют китайские дипломаты, потому что это, "скорее всего, не в духе искреннего сотрудничества ли дружбы".Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_justicii_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">министерство юстиции США</a> сообщило, что сотруднику полиции Нью-Йорка предъявлены обвинения в связи с подозрением в работе агентом китайского правительства и предоставлении <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекину</a> информации об этнических тибетцах. Сообщается, что ему может грозить до 55 лет тюремного заключения. Официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_MID_KNR/" target="_blank" data-auto="true">МИД КНР</a> Ван Вэньбинь назвал сфабрикованными эти обвинения.

https://radiosputnik.ria.ru/20200922/kitay-1577619294.html

https://ria.ru/20200923/revolyutsiya-1577617557.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, министерство юстиции сша, мид кнр, государственный департамент сша, китай, сша, в мире