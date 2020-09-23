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Раскрыта основная опасность голосовых помощников
Опасность голосового помощника заключается в постоянном прослушивании пространства в ожидании команд, при этом большинство таких приложений передают часть... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T02:19
2020-09-23T09:46
россия
технологии
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<strong>МОСКВА, 23 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Опасность голосового помощника заключается в постоянном прослушивании пространства в ожидании команд, при этом большинство таких приложений передают часть информации на серверы разработчиков, где данные хранятся бессрочно и могут нанести серьезный вред, объяснил в интервью <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200923/832056885.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> создатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.Эксперт отметил, что зачастую записи, которые содержат не распознанные голосовым помощником звуки, прослушивают специалисты, которые участвуют в разработке нейросетей. Такие люди, по словам Оганесяна, не состоят в штате компаний и не придерживаются правил конфиденциальности. В итоге особо "интересные" записи звуков или разговоров могут попасть даже в Сеть, предупредил Оганесян. Он также не исключил, что поскольку нейросети, отвечающие за распознавание голосовых команд, действуют по нечеткой логике, помощник может действовать неадекватно.Ранее специалист пресс-службы <a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank">Роскачества</a> Алеся Боровикова рассказала, что голосовые помощники время от времени прослушивают разговоры, при этом разработчики, по ее словам, объясняют такие инциденты ошибками: помощники включаются на ключевые слова, похожие на запрос-активатор.
https://ria.ru/20190821/1557738363.html
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россия
РИА Новости
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россия, технологии

Раскрыта основная опасность голосовых помощников

02:19 23.09.2020 (обновлено: 09:46 23.09.2020)
7970
© Depositphotos / Syda_ProductionsДевушка отправляет голосовое сообщение
Девушка отправляет голосовое сообщение - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Depositphotos / Syda_Productions
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Опасность голосового помощника заключается в постоянном прослушивании пространства в ожидании команд, при этом большинство таких приложений передают часть информации на серверы разработчиков, где данные хранятся бессрочно и могут нанести серьезный вред, объяснил в интервью агентству "Прайм" создатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.
Эксперт отметил, что зачастую записи, которые содержат не распознанные голосовым помощником звуки, прослушивают специалисты, которые участвуют в разработке нейросетей. Такие люди, по словам Оганесяна, не состоят в штате компаний и не придерживаются правил конфиденциальности.
В итоге особо "интересные" записи звуков или разговоров могут попасть даже в Сеть, предупредил Оганесян. Он также не исключил, что поскольку нейросети, отвечающие за распознавание голосовых команд, действуют по нечеткой логике, помощник может действовать неадекватно.
Ранее специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова рассказала, что голосовые помощники время от времени прослушивают разговоры, при этом разработчики, по ее словам, объясняют такие инциденты ошибками: помощники включаются на ключевые слова, похожие на запрос-активатор.
Демонстрация умной колонки Яндекс.Станция с голосовым помощником Алиса в фирменном магазине Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 21.08.2019
21 августа 2019, 12:59РИА Наука
Голосовые помощники жалуются на грубость людей, показал опрос
4625832811
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