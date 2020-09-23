https://ria.ru/20200923/pomoschnik-1577632384.html

Раскрыта основная опасность голосовых помощников

Опасность голосового помощника заключается в постоянном прослушивании пространства в ожидании команд, при этом большинство таких приложений передают часть... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T02:19

2020-09-23T02:19

2020-09-23T09:46

россия

технологии

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<strong>МОСКВА, 23 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Опасность голосового помощника заключается в постоянном прослушивании пространства в ожидании команд, при этом большинство таких приложений передают часть информации на серверы разработчиков, где данные хранятся бессрочно и могут нанести серьезный вред, объяснил в интервью <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200923/832056885.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> создатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.Эксперт отметил, что зачастую записи, которые содержат не распознанные голосовым помощником звуки, прослушивают специалисты, которые участвуют в разработке нейросетей. Такие люди, по словам Оганесяна, не состоят в штате компаний и не придерживаются правил конфиденциальности. В итоге особо "интересные" записи звуков или разговоров могут попасть даже в Сеть, предупредил Оганесян. Он также не исключил, что поскольку нейросети, отвечающие за распознавание голосовых команд, действуют по нечеткой логике, помощник может действовать неадекватно.Ранее специалист пресс-службы <a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank">Роскачества</a> Алеся Боровикова рассказала, что голосовые помощники время от времени прослушивают разговоры, при этом разработчики, по ее словам, объясняют такие инциденты ошибками: помощники включаются на ключевые слова, похожие на запрос-активатор.

https://ria.ru/20190821/1557738363.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, технологии