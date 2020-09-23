https://ria.ru/20200923/politika-1577642048.html
Сенаторы переназначили Артамонова главой бюджетного комитета Совфеда
Совет Федерации на заседании в среду вновь утвердил Анатолия Артамонова главой бюджетного комитета. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T11:35
2020-09-23T11:35
2020-09-23T11:35
владислав шапша
совет федерации рф
анатолий артамонов
калужская область
политика
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совет Федерации</a> на заседании в среду вновь утвердил <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Artamonov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолия Артамонова</a> главой бюджетного комитета.Ранее комитет проголосовал за избрание Артамонова на должность председателя комитета.Переназначение парламентария понадобилось в связи с тем, что избранный губернатор <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a> <a href="http://ria.ru/person_vladislav-shapsha/" target="_blank" data-auto="true">Владислав Шапша</a> переподтвердил полномочия Артамонова как сенатора от региона.
https://ria.ru/20200923/sovfed-1577636542.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав шапша, совет федерации рф, анатолий артамонов, калужская область, политика